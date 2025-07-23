В ХМАО нашли тело мужчины, утонувшего в реке

В Сургутском районе местные нашли тело мужчины, утонувшего на реке Барсова. Югорчанин погиб, купаясь в необорудованном месте. Об этом в своем telegram-канале сообщило МЧС по ХМАО.
«От ЕДДС Сургутского района поступило сообщение, о том, что в поселке Белый Яр, на реке Барсова при купании утонул мужчина. Очевидцами извлечен из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Спасатели просят югорчан не купаться в необорудованных местах и не заплывать далеко от берега. С начала июня в округе погибли 10 человек на воде. Среди них — 33-летняя жительница поселка Барсово Сургутского района.
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