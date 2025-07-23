23 июля 2025

В ХМАО нашли тело мужчины, утонувшего в реке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело мужчины без признаков жизни нашли местные
Тело мужчины без признаков жизни нашли местные Фото:

В Сургутском районе местные нашли тело мужчины, утонувшего на реке Барсова. Югорчанин погиб, купаясь в необорудованном месте. Об этом в своем telegram-канале сообщило МЧС по ХМАО.

«От ЕДДС Сургутского района поступило сообщение, о том, что в поселке Белый Яр, на реке Барсова при купании утонул мужчина. Очевидцами извлечен из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Спасатели просят югорчан не купаться в необорудованных местах и не заплывать далеко от берега. С начала июня в округе погибли 10 человек на воде. Среди них — 33-летняя жительница поселка Барсово Сургутского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе местные нашли тело мужчины, утонувшего на реке Барсова. Югорчанин погиб, купаясь в необорудованном месте. Об этом в своем telegram-канале сообщило МЧС по ХМАО. «От ЕДДС Сургутского района поступило сообщение, о том, что в поселке Белый Яр, на реке Барсова при купании утонул мужчина. Очевидцами извлечен из воды без признаков жизни», — говорится в сообщении. Спасатели просят югорчан не купаться в необорудованных местах и не заплывать далеко от берега. С начала июня в округе погибли 10 человек на воде. Среди них — 33-летняя жительница поселка Барсово Сургутского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...