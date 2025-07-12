12 июля 2025
11 июля 2025

На протоке в ХМАО утонула 33-летняя югорчанка

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка решила искупаться в необорудованном для этого месте
Югорчанка решила искупаться в необорудованном для этого месте Фото:

В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) на протоке Утоплая обнаружено тело молодой женщины. Утонувшую югорчанку нашли очевидцы, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.

«На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. В Сургутском районе возле поселка Барсово в протоке Утоплая очевидцами обнаружено тело женщины 1992 года рождения без признаков жизни», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что югорчанка решила искупаться в необорудованном для этого месте. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала июня на воде погибли уже девять человек.

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В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) на протоке Утоплая обнаружено тело молодой женщины. Утонувшую югорчанку нашли очевидцы, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. «На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. В Сургутском районе возле поселка Барсово в протоке Утоплая очевидцами обнаружено тело женщины 1992 года рождения без признаков жизни», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что югорчанка решила искупаться в необорудованном для этого месте. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала июня на воде погибли уже девять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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