На протоке в ХМАО утонула 33-летняя югорчанка

В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) на протоке Утоплая обнаружено тело молодой женщины. Утонувшую югорчанку нашли очевидцы, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. В Сургутском районе возле поселка Барсово в протоке Утоплая очевидцами обнаружено тело женщины 1992 года рождения без признаков жизни», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что югорчанка решила искупаться в необорудованном для этого месте. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала июня на воде погибли уже девять человек.
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