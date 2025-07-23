23 июля 2025

На двух участках трассы Тюмень — Омск ввели реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе идут ремонтные работы
На трассе идут ремонтные работы Фото:

Сразу на двух участках автодороги Р-402 Тюмень-Омск из-за дорожных работ введено реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал "Р-402 "Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск". 

"ФКУ «Уралуправтодор» информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 166 (Омутинский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение", — указано в публикации telegram-канала.

Аналогичные ограничения были введены на 365 и 366 км автодороги в Абатском районе. Водителей призвали соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут с учетом временных изменений.

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Сразу на двух участках автодороги Р-402 Тюмень-Омск из-за дорожных работ введено реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал "Р-402 "Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск".  "ФКУ «Уралуправтодор» информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 166 (Омутинский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение", — указано в публикации telegram-канала. Аналогичные ограничения были введены на 365 и 366 км автодороги в Абатском районе. Водителей призвали соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут с учетом временных изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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