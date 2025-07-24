Краснодарский край столкнулся с массовой атакой беспилотников: карта атак БПЛА за 24 июля

Средства российской ПВО прошедшей ночью уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Атакам подвергся Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. Рано утром поступило сообщение о ликвидации еще трех БПЛА.
Больше всего от ударов дронов ВСУ пострадал Сочи. Под обломками БПЛА погибла женщина. Также временно была остановлена работа аэропорта. Кроме того, беспилотник атаковал нефтебазу в «Сириусе». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Краснодарский край: удары по Сочи
Информация по беспилотникам
В небе над Краснодарским краем было сбито семь украинских беспилотников. Сильнее всего ударам подвергся Сочи, в том числе район Адлер. Местные жители были вынуждены эвакуироваться в укрытия и воспользоваться подземными парковками из соображений безопасности.
Есть погибшая и пострадавшая
Из-за падения на дорогу обломков БПЛА на улице Авиационная в Сочи погибла женщина. Вместе с ней тяжелые травмы получила еще одна местная жительница. Пострадавшие были на улице в момент ЧП, сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
Пожар в гаражном комплексе
Кроме того, упавшие фрагменты беспилотника стали причиной пожара в Адлерском районе. Загорелись четыре гаража. По предварительно информации, пострадавших не было.
Удар по нефтебазе «Сириус»
Один из беспилотников попал по нефтебазе в «Сириусе» — федеральной территории на южной окраине Адлера. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава администрации Дмитрий Плишкин. По его словам, из-за попадания начался пожар. Последствия и ущерб ЧП еще устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности ночной атаки на Сочи читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
Была приостановлена работа аэропорта
Из-за атаки временно приостанавливалась работа сочинского аэропорта. В воздушной гавани не принимались и не отправлялись рейсы. Однако к утру ситуация нормализовалась. В настоящее время авиаузел работает штатно, формируется расписание с учетом вынужденных изменений.
Сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для оперативного восстановления стабильного расписания рейсов. По информации представителей воздушной гавани, на нормализацию ситуации потребуется от одного до двух дней. В результате ночной атаки беспилотников были задержаны десятки рейсов как на вылет, так и на прилет. В частности, с опозданием отправятся рейсы из Сочи в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу и Тюмень. Прибытие пассажиров задерживается из таких городов, как Стамбул, Москва, Новосибирск и Челябинск.
Черное и Азовское моря
Средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 21 украинский дрон. Еще 11 БПЛА были сбиты над Азовским морем.
Крым и Белгородская область
Рано утром за один час в небе над полуостровом было сбито два дрона ВСУ. Еще один беспилотник ликвидировали над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Беспилотная опасность на других российских территориях
Режим опасности БПЛА был введен на территории Кабардино-Балкарии, Ставропольского Края и Херсонской области. Однако к утру он был отменен.
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