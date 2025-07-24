Краснодарский край столкнулся с массовой атакой беспилотников: карта атак БПЛА за 24 июля

Один человек погиб в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА
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Массированной атаке беспилотников подвергся Сочи
Массированной атаке беспилотников подвергся Сочи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства российской ПВО прошедшей ночью уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Атакам подвергся Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. Рано утром поступило сообщение о ликвидации еще трех БПЛА.

Больше всего от ударов дронов ВСУ пострадал Сочи. Под обломками БПЛА погибла женщина. Также временно была остановлена работа аэропорта. Кроме того, беспилотник атаковал нефтебазу в «Сириусе». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.

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Условные обозначения
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Краснодарский край: удары по Сочи

Информация по беспилотникам

В небе над Краснодарским краем было сбито семь украинских беспилотников. Сильнее всего ударам подвергся Сочи, в том числе район Адлер. Местные жители были вынуждены эвакуироваться в укрытия и воспользоваться подземными парковками из соображений безопасности.

Есть погибшая и пострадавшая

Из-за падения на дорогу обломков БПЛА на улице Авиационная в Сочи погибла женщина. Вместе с ней тяжелые травмы получила еще одна местная жительница. Пострадавшие были на улице в момент ЧП, сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Пожар в гаражном комплексе

Кроме того, упавшие фрагменты беспилотника стали причиной пожара в Адлерском районе. Загорелись четыре гаража. По предварительно информации, пострадавших не было.

Удар по нефтебазе «Сириус»

Один из беспилотников попал по нефтебазе в «Сириусе» — федеральной территории на южной окраине Адлера. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава администрации Дмитрий Плишкин. По его словам, из-за попадания начался пожар. Последствия и ущерб ЧП еще устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности ночной атаки на Сочи читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Была приостановлена работа аэропорта

Из-за атаки временно приостанавливалась работа сочинского аэропорта. В воздушной гавани не принимались и не отправлялись рейсы. Однако к утру ситуация нормализовалась. В настоящее время авиаузел работает штатно, формируется расписание с учетом вынужденных изменений.

Сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для оперативного восстановления стабильного расписания рейсов. По информации представителей воздушной гавани, на нормализацию ситуации потребуется от одного до двух дней. В результате ночной атаки беспилотников были задержаны десятки рейсов как на вылет, так и на прилет. В частности, с опозданием отправятся рейсы из Сочи в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу и Тюмень. Прибытие пассажиров задерживается из таких городов, как Стамбул, Москва, Новосибирск и Челябинск.

Черное и Азовское моря

Средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 21 украинский дрон. Еще 11 БПЛА были сбиты над Азовским морем.

Крым и Белгородская область

Рано утром за один час в небе над полуостровом было сбито два дрона ВСУ. Еще один беспилотник ликвидировали над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотная опасность на других российских территориях

Режим опасности БПЛА был введен на территории Кабардино-Балкарии, Ставропольского Края и Херсонской области. Однако к утру он был отменен.

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Средства российской ПВО прошедшей ночью уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Атакам подвергся Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. Рано утром поступило сообщение о ликвидации еще трех БПЛА. Больше всего от ударов дронов ВСУ пострадал Сочи. Под обломками БПЛА погибла женщина. Также временно была остановлена работа аэропорта. Кроме того, беспилотник атаковал нефтебазу в «Сириусе». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU. Краснодарский край: удары по Сочи Информация по беспилотникам В небе над Краснодарским краем было сбито семь украинских беспилотников. Сильнее всего ударам подвергся Сочи, в том числе район Адлер. Местные жители были вынуждены эвакуироваться в укрытия и воспользоваться подземными парковками из соображений безопасности. Есть погибшая и пострадавшая Из-за падения на дорогу обломков БПЛА на улице Авиационная в Сочи погибла женщина. Вместе с ней тяжелые травмы получила еще одна местная жительница. Пострадавшие были на улице в момент ЧП, сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Пожар в гаражном комплексе Кроме того, упавшие фрагменты беспилотника стали причиной пожара в Адлерском районе. Загорелись четыре гаража. По предварительно информации, пострадавших не было. Удар по нефтебазе «Сириус» Один из беспилотников попал по нефтебазе в «Сириусе» — федеральной территории на южной окраине Адлера. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава администрации Дмитрий Плишкин. По его словам, из-за попадания начался пожар. Последствия и ущерб ЧП еще устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробности ночной атаки на Сочи читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Была приостановлена работа аэропорта Из-за атаки временно приостанавливалась работа сочинского аэропорта. В воздушной гавани не принимались и не отправлялись рейсы. Однако к утру ситуация нормализовалась. В настоящее время авиаузел работает штатно, формируется расписание с учетом вынужденных изменений. Сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для оперативного восстановления стабильного расписания рейсов. По информации представителей воздушной гавани, на нормализацию ситуации потребуется от одного до двух дней. В результате ночной атаки беспилотников были задержаны десятки рейсов как на вылет, так и на прилет. В частности, с опозданием отправятся рейсы из Сочи в Москву, Астрахань, Волгоград, Томск, Уфу и Тюмень. Прибытие пассажиров задерживается из таких городов, как Стамбул, Москва, Новосибирск и Челябинск. Черное и Азовское моря Средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря 21 украинский дрон. Еще 11 БПЛА были сбиты над Азовским морем. Крым и Белгородская область Рано утром за один час в небе над полуостровом было сбито два дрона ВСУ. Еще один беспилотник ликвидировали над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны в telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Беспилотная опасность на других российских территориях Режим опасности БПЛА был введен на территории Кабардино-Балкарии, Ставропольского Края и Херсонской области. Однако к утру он был отменен.
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