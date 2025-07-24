Сочи подвергся массированному удару после переговоров России и Украины в Стамбуле: реакция жителей

Сегодня Сочи подвергся одной из крупнейших атак украинских БПЛА за всю историю подобных инцидентов. Удары последовали сразу после третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
Как сообщает Минобороны России, средствами ПВО был уничтожен 21 беспилотник. Один из дронов нанес удар по нефтебазе, расположенной на федеральной территории «Сириус». В городе сработали системы оповещения, туристов эвакуировали в укрытия, а работа аэропорта временно приостанавливалась. В результате падения фрагментов БПЛА погиб мирный житель.
Местные жители и гости города услышали около 20 взрывов в различных микрорайонах Сочи, в том числе Адлере. Хлопки также были слышны также в микрорайоне Хоста, а также в поселках Дагомыс, Веселое и Сириус. Реакция местных жителей на атаку дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Реакция местных жителей на атаку БПЛА
Самая мощная атака за последнее время
Очевидцы сообщают, что в небе наблюдались вспышки и гул моторов, также работала сирена воздушной тревоги. Жители Сочи охарактеризовали ночную атаку украинских беспилотников, как одну из наиболее мощных за последнее время.
По словам местных, в различных районах города было зафиксировано от 15 до 20 взрывов. «Сильно [ударило], я аж подскочила. Окна открыты», — пишет местная жительница в местном чате.
Местные жители знают, что делать в подобной ситуации
Люди рассказывают о возникшей панике. Кроме того, дают советы, что делать в подобных ситуациях. «Укройтесь в кладовке или в ванной», — пишут сочинцы. Также люди рекомендуют отойти подальше от окон.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Адлере, где жителей и гостей города, находящихся в гостиницах, призывали немедленно спуститься в укрытия и воспользоваться подземными парковками для обеспечения безопасности. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Mash, на полу паркинга сидели дети. Они руками прикрывали голову, рядом с ними — их мама и домашний питомец.
Атаку украинских дронов пережидали на парковке и постояльцы отеля Mantera. «Раздают воду. Жара. Сидим, ждем», — комментирует происходящее очевидец.
Авиапассажирам приходится ждать своих рейсов по несколько часов
В результате атаки работа сочинской воздушной гавани была временно приостановлена. Прием и отправка рейсов не осуществлялись. Пассажиры сообщали о том, что рейсы были сдвинуты как минимум на час.
«Совсем беда», — пишет Алексей в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. «Мы сейчас в аэропорту сидим, бахает жутко. Сначала астраханцы с нами сидели, их рейс задерживали, потом их пересадили в самолет, а мы так и сидим», — рассказала еще одна пассажирка.
Кроме того, местная жительница Екатеринбурга сообщает, что в местном аэропорту Кольцово переносят все рейсы в Сочи. «В Екатеринбурге все рейсы Сочи переносят. Сижу тут с 4 утра. Ребята, что происходит в Сочи?» — задается вопросом интернет-пользователь.
В районе аэродрома также работала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Кроме того, движение на подъездах к аэропорту было частично ограничено. Рано утром ограничения на работу воздушной гавани были сняты, сообщил Кореняко.
Беспилотники над поселком Сириус
По предварительной информации, украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Сириусе. Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин рассказал, что попадание дрона по нефтебазе произошло на улице Таврическая.
Жители также отметили, что в данном районе были замечены БПЛА. «Отец сидел на море в Сириусе. Убежали, над головой две ракеты сбили», — рассказывает пользователь в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Погибшие и пострадавшие
В Сочи на улице Авиационной обломки уничтоженного БПЛА упали на проезжую часть. В результате происшествия погибла одна женщина, еще одна получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Обе пострадавшие находились на улице в момент падения обломков, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
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