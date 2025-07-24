Сочи подвергся массированному удару после переговоров России и Украины в Стамбуле: реакция жителей

В Сочи из-за падения фрагментов беспилотника ВСУ погибла женщина
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По данным Минобороны, в Сочи средства ПВО сбили 21 дрон
По данным Минобороны, в Сочи средства ПВО сбили 21 дрон Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали юг России, под удар попал город Сочи

Сегодня Сочи подвергся одной из крупнейших атак украинских БПЛА за всю историю подобных инцидентов. Удары последовали сразу после третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Как сообщает Минобороны России, средствами ПВО был уничтожен 21 беспилотник. Один из дронов нанес удар по нефтебазе, расположенной на федеральной территории «Сириус». В городе сработали системы оповещения, туристов эвакуировали в укрытия, а работа аэропорта временно приостанавливалась. В результате падения фрагментов БПЛА погиб мирный житель.

Местные жители и гости города услышали около 20 взрывов в различных микрорайонах Сочи, в том числе Адлере. Хлопки также были слышны также в микрорайоне Хоста, а также в поселках Дагомыс, Веселое и Сириус. Реакция местных жителей на атаку дронов ВСУ — в материале URA.RU.

Реакция местных жителей на атаку БПЛА

Самая мощная атака за последнее время

Очевидцы сообщают, что в небе наблюдались вспышки и гул моторов, также работала сирена воздушной тревоги. Жители Сочи охарактеризовали ночную атаку украинских беспилотников, как одну из наиболее мощных за последнее время.

По словам местных, в различных районах города было зафиксировано от 15 до 20 взрывов. «Сильно [ударило], я аж подскочила. Окна открыты», — пишет местная жительница в местном чате.

Местные жители знают, что делать в подобной ситуации

Люди рассказывают о возникшей панике. Кроме того, дают советы, что делать в подобных ситуациях. «Укройтесь в кладовке или в ванной», — пишут сочинцы. Также люди рекомендуют отойти подальше от окон. 

Наиболее сложная обстановка сложилась в Адлере, где жителей и гостей города, находящихся в гостиницах, призывали немедленно спуститься в укрытия и воспользоваться подземными парковками для обеспечения безопасности. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Mash, на полу паркинга сидели дети. Они руками прикрывали голову, рядом с ними — их мама и домашний питомец.

Атаку украинских дронов пережидали на парковке и постояльцы отеля Mantera. «Раздают воду. Жара. Сидим, ждем», — комментирует происходящее очевидец.

Авиапассажирам приходится ждать своих рейсов по несколько часов

В результате атаки работа сочинской воздушной гавани была временно приостановлена. Прием и отправка рейсов не осуществлялись. Пассажиры сообщали о том, что рейсы были сдвинуты как минимум на час.

«Совсем беда», — пишет Алексей в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. «Мы сейчас в аэропорту сидим, бахает жутко. Сначала астраханцы с нами сидели, их рейс задерживали, потом их пересадили в самолет, а мы так и сидим», — рассказала еще одна пассажирка.

Кроме того, местная жительница Екатеринбурга сообщает, что в местном аэропорту Кольцово переносят все рейсы в Сочи. «В Екатеринбурге все рейсы Сочи переносят. Сижу тут с 4 утра. Ребята, что происходит в Сочи?» — задается вопросом интернет-пользователь.

В районе аэродрома также работала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Кроме того, движение на подъездах к аэропорту было частично ограничено. Рано утром ограничения на работу воздушной гавани были сняты, сообщил Кореняко.

Беспилотники над поселком Сириус

По предварительной информации, украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Сириусе. Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин рассказал, что попадание дрона по нефтебазе произошло на улице Таврическая.

Жители также отметили, что в данном районе были замечены БПЛА. «Отец сидел на море в Сириусе. Убежали, над головой две ракеты сбили», — рассказывает пользователь в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Погибшие и пострадавшие

В Сочи на улице Авиационной обломки уничтоженного БПЛА упали на проезжую часть. В результате происшествия погибла одна женщина, еще одна получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Обе пострадавшие находились на улице в момент падения обломков, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

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Сегодня Сочи подвергся одной из крупнейших атак украинских БПЛА за всю историю подобных инцидентов. Удары последовали сразу после третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Как сообщает Минобороны России, средствами ПВО был уничтожен 21 беспилотник. Один из дронов нанес удар по нефтебазе, расположенной на федеральной территории «Сириус». В городе сработали системы оповещения, туристов эвакуировали в укрытия, а работа аэропорта временно приостанавливалась. В результате падения фрагментов БПЛА погиб мирный житель. Местные жители и гости города услышали около 20 взрывов в различных микрорайонах Сочи, в том числе Адлере. Хлопки также были слышны также в микрорайоне Хоста, а также в поселках Дагомыс, Веселое и Сириус. Реакция местных жителей на атаку дронов ВСУ — в материале URA.RU. Реакция местных жителей на атаку БПЛА Самая мощная атака за последнее время Очевидцы сообщают, что в небе наблюдались вспышки и гул моторов, также работала сирена воздушной тревоги. Жители Сочи охарактеризовали ночную атаку украинских беспилотников, как одну из наиболее мощных за последнее время. По словам местных, в различных районах города было зафиксировано от 15 до 20 взрывов. «Сильно [ударило], я аж подскочила. Окна открыты», — пишет местная жительница в местном чате. Местные жители знают, что делать в подобной ситуации Люди рассказывают о возникшей панике. Кроме того, дают советы, что делать в подобных ситуациях. «Укройтесь в кладовке или в ванной», — пишут сочинцы. Также люди рекомендуют отойти подальше от окон.  Наиболее сложная обстановка сложилась в Адлере, где жителей и гостей города, находящихся в гостиницах, призывали немедленно спуститься в укрытия и воспользоваться подземными парковками для обеспечения безопасности. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Mash, на полу паркинга сидели дети. Они руками прикрывали голову, рядом с ними — их мама и домашний питомец. Атаку украинских дронов пережидали на парковке и постояльцы отеля Mantera. «Раздают воду. Жара. Сидим, ждем», — комментирует происходящее очевидец. Авиапассажирам приходится ждать своих рейсов по несколько часов В результате атаки работа сочинской воздушной гавани была временно приостановлена. Прием и отправка рейсов не осуществлялись. Пассажиры сообщали о том, что рейсы были сдвинуты как минимум на час. «Совсем беда», — пишет Алексей в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. «Мы сейчас в аэропорту сидим, бахает жутко. Сначала астраханцы с нами сидели, их рейс задерживали, потом их пересадили в самолет, а мы так и сидим», — рассказала еще одна пассажирка. Кроме того, местная жительница Екатеринбурга сообщает, что в местном аэропорту Кольцово переносят все рейсы в Сочи. «В Екатеринбурге все рейсы Сочи переносят. Сижу тут с 4 утра. Ребята, что происходит в Сочи?» — задается вопросом интернет-пользователь. В районе аэродрома также работала сирена, оповещающая о воздушной тревоге. Кроме того, движение на подъездах к аэропорту было частично ограничено. Рано утром ограничения на работу воздушной гавани были сняты, сообщил Кореняко. Беспилотники над поселком Сириус По предварительной информации, украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Сириусе. Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин рассказал, что попадание дрона по нефтебазе произошло на улице Таврическая. Жители также отметили, что в данном районе были замечены БПЛА. «Отец сидел на море в Сириусе. Убежали, над головой две ракеты сбили», — рассказывает пользователь в telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. Погибшие и пострадавшие В Сочи на улице Авиационной обломки уничтоженного БПЛА упали на проезжую часть. В результате происшествия погибла одна женщина, еще одна получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Обе пострадавшие находились на улице в момент падения обломков, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
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