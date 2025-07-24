Район города Сочи атаковали беспилотные летательные аппараты. Работала система ПВО. В результате падения обломков погибла женщина. На нефтебазе произошел пожар. Люди прятались на подземном паркинге, в аэропорту скопились сотни людей, а на Крымском мосту образовалась пробка. Подробнее — в материале URA.RU.
Реакции населения Сочи на атаку дронов
В Сочи и его окрестностях началась паника. Жители разных районов города сообщали о громких взрывах и сильных звуках. Многие отмечали, что звуки были настолько мощными, что двери в домах ходили ходуном, а люди буквально подпрыгивали от грома. Сирены тревоги прозвучали по всему городу. Некоторые очевидцы заметили пролетающий дрон, предположительно направлявшийся со стороны Абхазии или Олимпийского парка, после чего раздался очередной взрыв за территорией аэропорта.
«Видел дрон только что. Со стороны Абхазии летел или Олимпийского парка. За аэропортом взорвался», — написал очевидец.
Последствия атаки дронов на Сочи
В результате атаки беспилотников пострадала нефтебаза, расположенная на улице Таврическая. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Сириус» Денис Плишкин. На улице Авиационной в Адлере вследствие падения обломков произошло возгорание гаражного кооператива. ЧП попало на видео.
В Адлерском районе города на улице Авиационной упали обломки дрона. В результате погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы. Пострадавшими оказались две женщины, находившиеся на улице в момент происшествия. Одна из них скончалась на месте, вторая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают специализированные и экстренные службы, сообщил telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Как начиналась атака на Россию 23 июля
Вечером 23 июля российские ПВО сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщилио Министерство обороны Российской Федерации в своем telegram-канале.
В районе Адлера работала сирена, предупреждающая о ракетной угрозе. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. Средства противовоздушной обороны на протяжении нескольких часов отражали атаку беспилотников на территорию Сочи.
Туристы застряли в аэропорту и прятались на подземных парковках
В аэропорту города Сочи наблюдается значительное скопление пассажиров. В воздушной гавани были введены ограничения на прибытие и отправление рейсов. Спустя около трех часов их сняли.
Туристы и местные жители старались укрыться в подземных паркингах. О том, что гостям пришлось спуститься на парковку, рассказали гости из отеля Mantera. Официальной информации по этому поводу не поступало.
Обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата обрушились на трассу в Сочи. Помимо этого, из-за воздушной тревоги на Крымском мосту образовалась пробка протяженностью 15 километров, и ее длина продолжает увеличиваться.
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