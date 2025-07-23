В Магнитогорске девушка вскрыла болгаркой сейф родителей и передала деньги мошенникам

В Магнитогорске (Челябинская область) 17-летняя девушка по указке мошенников вскрыла болгаркой родительский сейф и передала аферистам находящиеся в нем 10,5 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, девушка попалась на типичную уловку злоумышленников.
«В полицию обратился 49-летний житель города. Потерпевший сообщил, что в его отсутствие 17-летняя дочь передала мошенникам 10,5 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Выяснилось, что сначала девушке позвонили якобы из службы доставки цветов. Ее убедили назвать код для получения букета. Далее с подростком начали связываться фейковые сотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Ей заявили, что неизвестные завладели аккаунтом на «Госуслугах» и оформили доверенность на гражданина другой страны. Под предлогом спасения родителей от уголовной ответственности девушку попросили задекларировать все имеющиеся денежные средства и ценные вещи. Для этого ее вынудили по видеосвязи показать содержимое дома.
«Увидев сейф, мнимый сотрудник убедил вскрыть его на случай, если там находятся деньги. При помощи болгарки 17-летняя жительница города спилила замок на двери сейфа и взяла имеющиеся там 10,5 млн рублей. Далее собеседник назвал время, в которое приедет курьер и отключился. Через некоторое время жительнице поступил звонок от „представителя Росфинмониторинга“. Он сообщил ей кодовое слово „тюльпан“ и убедил, что через пару часов, после того как деньги будут задекларированы, курьер привезет их обратно. Встретив курьера, несовершеннолетняя передала ему пакет с деньгами. Однако, не дождавшись их возврата, она рассказала о произошедшем родителям», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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