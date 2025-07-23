23 июля 2025

Пермяки скупают ювелирные украшения для инвестиций

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом вырос спрос на украшения
Летом вырос спрос на украшения Фото:

В Перми повысился спрос на ювелирные украшения. Жители города покупают их для инвестиций, рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья».

«Летом 2025 фиксируется значительный рост спроса на ювелирную продукцию. Предположительно, спрос поддерживают покупки в инвестиционных целях — драгоценности рассматриваются, как возможность сохранить свои средства», — рассказала Елена Жданова.

Она отметила, что также в июле заметно выросли продажи в магазинах одежды в сегментах средний минус и эконом. Спортивные и детские товары, а также fashion-бренды пользуются меньшей популярностью.

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В Перми повысился спрос на ювелирные украшения. Жители города покупают их для инвестиций, рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья». «Летом 2025 фиксируется значительный рост спроса на ювелирную продукцию. Предположительно, спрос поддерживают покупки в инвестиционных целях — драгоценности рассматриваются, как возможность сохранить свои средства», — рассказала Елена Жданова. Она отметила, что также в июле заметно выросли продажи в магазинах одежды в сегментах средний минус и эконом. Спортивные и детские товары, а также fashion-бренды пользуются меньшей популярностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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