23 июля 2025

Пермский зоопарк готовится купить новых зверей и птиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слона в Пермском зоопарке нет - может купят
Слона в Пермском зоопарке нет - может купят Фото:

Пермский зоопарк планирует пополнить свою коллекцию. На сервисах закупок появились планы зоосада по приобретению новых млекопитающих и птиц.

В планах зверинца купить двух японских макак, пару ягнятников (бородачей), пару алых ибисов и двух какаду инка. В некоторых карточках конкретное животное не указано, прописана только категория «Львы, тигры, слоны и прочие дикие животные». Общая сумма планируемых трат составляет на данный момент 18 680 000 рублей. Пока это только планы закупок, торги еще не объявлены.

Новый комплекс Пермского зоопарк должны открыть в этом году, скорее всего до конца сентября. Старый зверинец закрыли 13 июля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский зоопарк планирует пополнить свою коллекцию. На сервисах закупок появились планы зоосада по приобретению новых млекопитающих и птиц. В планах зверинца купить двух японских макак, пару ягнятников (бородачей), пару алых ибисов и двух какаду инка. В некоторых карточках конкретное животное не указано, прописана только категория «Львы, тигры, слоны и прочие дикие животные». Общая сумма планируемых трат составляет на данный момент 18 680 000 рублей. Пока это только планы закупок, торги еще не объявлены. Новый комплекс Пермского зоопарк должны открыть в этом году, скорее всего до конца сентября. Старый зверинец закрыли 13 июля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...