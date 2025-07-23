Пермский зоопарк готовится купить новых зверей и птиц

Пермский зоопарк планирует пополнить свою коллекцию. На сервисах закупок появились планы зоосада по приобретению новых млекопитающих и птиц.
В планах зверинца купить двух японских макак, пару ягнятников (бородачей), пару алых ибисов и двух какаду инка. В некоторых карточках конкретное животное не указано, прописана только категория «Львы, тигры, слоны и прочие дикие животные». Общая сумма планируемых трат составляет на данный момент 18 680 000 рублей. Пока это только планы закупок, торги еще не объявлены.
Новый комплекс Пермского зоопарк должны открыть в этом году, скорее всего до конца сентября. Старый зверинец закрыли 13 июля.
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