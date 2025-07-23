23 июля 2025

Свердловчанка получила более миллиона рублей за несуществующего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка (архивное фото)
Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 51-летняя женщина получила более одного миллиона рублей за несуществующего ребенка, документы на которого она подделала в сговоре с сотрудником челябинского ЗАГСа. Социальные выплаты мошенница получила с 2021 года, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Осужденная получила свидетельство о рождении в отношении несуществующего ребенка. Данный документ послужил основанием для обращения женщины в различные органы госвласти в целях назначения мер соцподдержки в связи с рождением ребенка», — пояснили в ведомстве.

На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), а дело ее подельника выделили в отдельное производство. Обвиняемую отправили в колонию общего режима на полтора года.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 51-летняя женщина получила более одного миллиона рублей за несуществующего ребенка, документы на которого она подделала в сговоре с сотрудником челябинского ЗАГСа. Социальные выплаты мошенница получила с 2021 года, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Осужденная получила свидетельство о рождении в отношении несуществующего ребенка. Данный документ послужил основанием для обращения женщины в различные органы госвласти в целях назначения мер соцподдержки в связи с рождением ребенка», — пояснили в ведомстве. На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), а дело ее подельника выделили в отдельное производство. Обвиняемую отправили в колонию общего режима на полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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