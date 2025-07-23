Свердловчанка получила более миллиона рублей за несуществующего ребенка

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 51-летняя женщина получила более одного миллиона рублей за несуществующего ребенка, документы на которого она подделала в сговоре с сотрудником челябинского ЗАГСа. Социальные выплаты мошенница получила с 2021 года, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Осужденная получила свидетельство о рождении в отношении несуществующего ребенка. Данный документ послужил основанием для обращения женщины в различные органы госвласти в целях назначения мер соцподдержки в связи с рождением ребенка», — пояснили в ведомстве.
На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), а дело ее подельника выделили в отдельное производство. Обвиняемую отправили в колонию общего режима на полтора года.
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