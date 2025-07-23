В центре Екатеринбурга закроют улицу до конца лета

Движение запретят на целый месяц
В Екатеринбурге часть улицы Мамина-Сибиряка закроют из-за строительства тепловой сети. Работы будут проводить с 1 по 31 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.
"Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка, от улицы Челюскинцев до улицы Азина", — пояснили там. Схема движения общественного транспорта не изменится.
На участке выставят предупреждающие знаки. Водителей призвали заранее планировать маршрут.
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