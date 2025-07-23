23 июля 2025

В центре Екатеринбурга закроют улицу до конца лета

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Движение запретят на целый месяц
Движение запретят на целый месяц Фото:

В Екатеринбурге часть улицы Мамина-Сибиряка закроют из-за строительства тепловой сети. Работы будут проводить с 1 по 31 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.

"Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка, от улицы Челюскинцев до улицы Азина", — пояснили там. Схема движения общественного транспорта не изменится.

На участке выставят предупреждающие знаки. Водителей призвали заранее планировать маршрут.

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В Екатеринбурге часть улицы Мамина-Сибиряка закроют из-за строительства тепловой сети. Работы будут проводить с 1 по 31 августа, рассказали в пресс-службе мэрии. "Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка, от улицы Челюскинцев до улицы Азина", — пояснили там. Схема движения общественного транспорта не изменится. На участке выставят предупреждающие знаки. Водителей призвали заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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