МИД России назвало терактом ночные бомбежки Сочи

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Захарова подчеркнула, что удары ВСУ являются прицельной террористической атакой
Захарова подчеркнула, что удары ВСУ являются прицельной террористической атакой Фото:
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ВСУ атаковали юг России, под удар попал город Сочи

Ночные удары по Сочи, нанесенные ВСУ, рассматриваются Москвой как террористическая атака. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по Сочи, являются прицельной террористической атакой на мирных жителей», — сказала Захарова на брифинге. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ.

В одном из районов Сочи в ночь на 24 июля была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Сработали средства ПВО. В результате падения обломков погибла женщина. На территории нефтебазы вспыхнул пожар. Жители города укрывались в подземных паркингах, в аэропорту собрались сотни пассажиров, а на Крымском мосту образовался затор.

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Ночные удары по Сочи, нанесенные ВСУ, рассматриваются Москвой как террористическая атака. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Удары ВСУ по территории РФ, в том числе по Сочи, являются прицельной террористической атакой на мирных жителей», — сказала Захарова на брифинге. Трансляция велась на официальном сайте МИД РФ. В одном из районов Сочи в ночь на 24 июля была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Сработали средства ПВО. В результате падения обломков погибла женщина. На территории нефтебазы вспыхнул пожар. Жители города укрывались в подземных паркингах, в аэропорту собрались сотни пассажиров, а на Крымском мосту образовался затор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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