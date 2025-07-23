Первая в мире актриса, побывавшая в космосе, везет премьеру в Ельцин Центр

Первая актриса в мире, которая снималась в открытом космосе, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят в Ельцин Центре. Специальную программу «Птица-Победа» они представят 3 августа, сообщает пресс-служба учреждения.
«Это концерт-перфоманс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоящий из тематических композиций в авторских аранжировках, цитат из дневников, писем с фронта и пронизанный памятью и уважением к героям того времени», — говорится в анонсе. Коллектив приезжает на Урал с таким выступлением впервые: ранее программу видели лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Также известно, что 2 августа артисты поучаствуют в арт-фестивале «Посреди нигде», который организует известная предпринимательница Гузель Санжапова. Он пройдет в деревне Малый Турыш.
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