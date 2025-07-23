23 июля 2025

Первая в мире актриса, побывавшая в космосе, везет премьеру в Ельцин Центр

Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят в Ельцин Центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная гастролям Театра наций в Екатеринбурге. Екатеринбург , пересильд юлия
Юлия Пересильд создала музыкальную группу полтора года назад Фото:

Первая актриса в мире, которая снималась в открытом космосе, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят в Ельцин Центре. Специальную программу «Птица-Победа» они представят 3 августа, сообщает пресс-служба учреждения.

«Это концерт-перфоманс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоящий из тематических композиций в авторских аранжировках, цитат из дневников, писем с фронта и пронизанный памятью и уважением к героям того времени», — говорится в анонсе. Коллектив приезжает на Урал с таким выступлением впервые: ранее программу видели лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Также известно, что 2 августа артисты поучаствуют в арт-фестивале «Посреди нигде», который организует известная предпринимательница Гузель Санжапова. Он пройдет в деревне Малый Турыш.

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Первая актриса в мире, которая снималась в открытом космосе, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят в Ельцин Центре. Специальную программу «Птица-Победа» они представят 3 августа, сообщает пресс-служба учреждения. «Это концерт-перфоманс, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоящий из тематических композиций в авторских аранжировках, цитат из дневников, писем с фронта и пронизанный памятью и уважением к героям того времени», — говорится в анонсе. Коллектив приезжает на Урал с таким выступлением впервые: ранее программу видели лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также известно, что 2 августа артисты поучаствуют в арт-фестивале «Посреди нигде», который организует известная предпринимательница Гузель Санжапова. Он пройдет в деревне Малый Турыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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