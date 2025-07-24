В пермской глубинке назначен новый глава после ареста Юркина

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Мэр Кочево Александр Юркин отправлен под домашний арест
Мэр Кочево Александр Юркин отправлен под домашний арест Фото:
новость из сюжета
Обыски в мэрии Кочевского округа

В Кочево Пермского края после ареста мэра Александра Юркина назначен исполняющий обязанности главы округа. Им стал первый заместитель Юркина Олег Кучевасов. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах.

«Первый заместитель Юркина Олег Кучевасов назначен исполняющим обязанности главы округа. Предполагается, что возглавлять администрацию он будет минимум полгода», — уточнили собеседники агентства. Дозвониться до администрации округа корреспонденту URA.RU не удалось.

Юркин был задержан ранним утром 23 июля. По версии следствия, он превысил свои полномочия при покупке жилья для детей-сирот. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест.

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В Кочево Пермского края после ареста мэра Александра Юркина назначен исполняющий обязанности главы округа. Им стал первый заместитель Юркина Олег Кучевасов. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах. «Первый заместитель Юркина Олег Кучевасов назначен исполняющим обязанности главы округа. Предполагается, что возглавлять администрацию он будет минимум полгода», — уточнили собеседники агентства. Дозвониться до администрации округа корреспонденту URA.RU не удалось. Юркин был задержан ранним утром 23 июля. По версии следствия, он превысил свои полномочия при покупке жилья для детей-сирот. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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