В пермской глубинке назначен новый глава после ареста Юркина

В Кочево Пермского края после ареста мэра Александра Юркина назначен исполняющий обязанности главы округа. Им стал первый заместитель Юркина Олег Кучевасов. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах.
«Первый заместитель Юркина Олег Кучевасов назначен исполняющим обязанности главы округа. Предполагается, что возглавлять администрацию он будет минимум полгода», — уточнили собеседники агентства. Дозвониться до администрации округа корреспонденту URA.RU не удалось.
Юркин был задержан ранним утром 23 июля. По версии следствия, он превысил свои полномочия при покупке жилья для детей-сирот. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!