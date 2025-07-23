В Челябинске за сутки выпадет половина месячной нормы осадков

В Челябинске за предстоящие сутки выпадет половина месячной нормы осадков. О предстоящих ливнях предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Челябинская область окажется в центре глубокого циклона, атмосферное давление будет падать, есть большая вероятность выпадения интенсивных осадков. Вечером 24 и ночью 25 июля под влиянием атмосферного фронта будут находиться восточные районы области, в том числе и Челябинск, поэтому в городе ночью прогнозируются местами сильные дожди», — уточнили метеорологи.
На агрегаторе погоды «Гисметео» указано, что 24 июля ожидается более 35 мм осадков, 24 июля — еще свыше 10 мм осадков. Согласно многолетним наблюдениям, в регионе в июле выпадает в среднем 64-84 мм осадков, то есть в предстоящие сутки на город обрушится половина месячной нормы воды.
О предстоящих ливнях синоптики предупреждали за несколько дней. После смены антициклона на циклон температура воздуха в регионе понизилась, в области начались дожди, которые продлятся всю следующую неделю.
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