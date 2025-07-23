23 июля 2025

В Челябинске за сутки выпадет половина месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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На город идет большой ливень
На город идет большой ливень Фото:

В Челябинске за предстоящие сутки выпадет половина месячной нормы осадков. О предстоящих ливнях предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Челябинская область окажется в центре глубокого циклона, атмосферное давление будет падать, есть большая вероятность выпадения интенсивных осадков. Вечером 24 и ночью 25 июля под влиянием атмосферного фронта будут находиться восточные районы области, в том числе и Челябинск, поэтому в городе ночью прогнозируются местами сильные дожди», — уточнили метеорологи.

На агрегаторе погоды «Гисметео» указано, что 24 июля ожидается более 35 мм осадков, 24 июля — еще свыше 10 мм осадков. Согласно многолетним наблюдениям, в регионе в июле выпадает в среднем 64-84 мм осадков, то есть в предстоящие сутки на город обрушится половина месячной нормы воды.

О предстоящих ливнях синоптики предупреждали за несколько дней. После смены антициклона на циклон температура воздуха в регионе понизилась, в области начались дожди, которые продлятся всю следующую неделю.

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В Челябинске за предстоящие сутки выпадет половина месячной нормы осадков. О предстоящих ливнях предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Челябинская область окажется в центре глубокого циклона, атмосферное давление будет падать, есть большая вероятность выпадения интенсивных осадков. Вечером 24 и ночью 25 июля под влиянием атмосферного фронта будут находиться восточные районы области, в том числе и Челябинск, поэтому в городе ночью прогнозируются местами сильные дожди», — уточнили метеорологи. На агрегаторе погоды «Гисметео» указано, что 24 июля ожидается более 35 мм осадков, 24 июля — еще свыше 10 мм осадков. Согласно многолетним наблюдениям, в регионе в июле выпадает в среднем 64-84 мм осадков, то есть в предстоящие сутки на город обрушится половина месячной нормы воды. О предстоящих ливнях синоптики предупреждали за несколько дней. После смены антициклона на циклон температура воздуха в регионе понизилась, в области начались дожди, которые продлятся всю следующую неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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