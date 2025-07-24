Депутаты гордумы провели прием в новых районах Челябинска

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков и депутаты Светлана Буравова и Александр Спицын провели прием граждан в новом теротделе по работе с поселками Западный и Пригородный. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.
«И я, и другие представители Челябинской городской думы еще не раз сюда приедем. Оценим результаты сегодняшнего приема. Территориальный отдел администрации Центрального района Челябинска по работе с поселками Западный и Пригородный заработал. Теперь жители знают, куда приходить за помощью в решении своих вопросов», — цитируют в пресс-службе слова Буякова.
Жители обратились к депутатам по вопросам потребности в школах и детских садах, благоустройства придомовых территорий, недоработок в сфере ЖКХ, необходимости уточнения маршрутов общественного транспорта и расположения остановок. Обращения направлены для рассмотрения в мэрию. Ряд вопросов будет решаться совместно с управляющими компаниями и представителями застройщика, по некоторым консультация была дана во время приема. Буяков отметил уют, царящий в помещениях теротдела и компетентность специалистов, работающих в отделе. По мнению Буякова, они готовы помогать людям и решать совместно поставленные задачи.
Депутаты взяли на контроль прозвучавшие в ходе общения с населением вопросы. В дальнейшем такие приемы станут регулярными.
Территориальный отдел начал работу в июле. Он создан для решения оперативных вопросов жителей двух поселков, которые присоединили к Челябинску в апреле 2025 года, исключив их из состава Сосновского района. Он стал структурным подразделением администрации Центрального района города.
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