В Челябинске на месяц закроют улицу в Ленинском районе. Карта

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В Челябинске проезд по улице Гранитной будет закрыт на месяц
В Челябинске проезд по улице Гранитной будет закрыт на месяц Фото:

В Челябинске до 23 августа улицу Гранитную закроют для транспорта из-за реконструкции дороги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, будет открыт проезд по улице Энергетиков.

«С 22:00 24 июля до 22:00 23 августа закрывается движение транспорта по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Проезд по улице Энергетиков открыт», — уточнили URA.RU в мэрии.

Причиной стало продолжение работ по реконструкции дороги. Водителей попросили учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Проезд по улице Энергетиков не будут перекрывать
Проезд по улице Энергетиков не будут перекрывать
Фото:

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В Челябинске до 23 августа улицу Гранитную закроют для транспорта из-за реконструкции дороги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, будет открыт проезд по улице Энергетиков. «С 22:00 24 июля до 22:00 23 августа закрывается движение транспорта по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Проезд по улице Энергетиков открыт», — уточнили URA.RU в мэрии. Причиной стало продолжение работ по реконструкции дороги. Водителей попросили учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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