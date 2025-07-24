В Челябинске проезд по улице Гранитной будет закрыт на месяц
В Челябинске до 23 августа улицу Гранитную закроют для транспорта из-за реконструкции дороги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, будет открыт проезд по улице Энергетиков.
«С 22:00 24 июля до 22:00 23 августа закрывается движение транспорта по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Проезд по улице Энергетиков открыт», — уточнили URA.RU в мэрии.
Причиной стало продолжение работ по реконструкции дороги. Водителей попросили учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Проезд по улице Энергетиков не будут перекрывать
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