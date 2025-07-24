Экс-главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в 84 млн рублей

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По данным источника, Егоров мог получить взятку в размере 84 млн рублей
По данным источника, Егоров мог получить взятку в размере 84 млн рублей Фото:

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки на сумму 84 миллиона рублей. Об этом сообщил источник ТАСС. Ранее у него прошли обыски в Москве и Тамбове. В ближайшее время его могут этапировать в столицу для избрания меры пресечения.

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Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров подозревается в получении взятки на сумму 84 миллиона рублей. Об этом сообщил источник ТАСС. Ранее у него прошли обыски в Москве и Тамбове. В ближайшее время его могут этапировать в столицу для избрания меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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