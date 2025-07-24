Череп собирали по кусочкам: свердловский участник СВО едва не погиб под обстрелом ВСУ. Фото

Врачи восстановили череп свердловскому бойцу СВО после артиллерийского обстрела
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Бойцу восстановили череп благодаря 3D-технологиям
Бойцу восстановили череп благодаря 3D-технологиям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн восстановили череп офицеру, едва не погибшему под артиллерийским обстрелом в зоне спецоперации на Украине. У бойца пострадала большая часть лобной, височной и теменной костей черепа, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Капитан едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — пояснили там.

Специалисты создали танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка черепа, с помощью 3D-технологий. После операции состояние пациента стабилизировалось. Несмотря на тяжелейшую рану, мужчину включили в раннюю реабилитационную программу.

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Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн восстановили череп офицеру, едва не погибшему под артиллерийским обстрелом в зоне спецоперации на Украине. У бойца пострадала большая часть лобной, височной и теменной костей черепа, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Капитан едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — пояснили там. Специалисты создали танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка черепа, с помощью 3D-технологий. После операции состояние пациента стабилизировалось. Несмотря на тяжелейшую рану, мужчину включили в раннюю реабилитационную программу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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