Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн восстановили череп офицеру, едва не погибшему под артиллерийским обстрелом в зоне спецоперации на Украине. У бойца пострадала большая часть лобной, височной и теменной костей черепа, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Капитан едва не погиб в зоне специальной военной операции при артиллерийском обстреле. Минно-взрывное ранение головы сопровождалось разрушением более 90% лобной, височной и теменной костей черепа, лобных пазух и костей носа», — пояснили там.
Специалисты создали танталово-титановую пластину, точно соответствующую объему и контуру разрушенного участка черепа, с помощью 3D-технологий. После операции состояние пациента стабилизировалось. Несмотря на тяжелейшую рану, мужчину включили в раннюю реабилитационную программу.
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