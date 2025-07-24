В Москве начался мощный ливень

Сильный ливень с порывистым ветром и грозой обрушился на центр Москвы. Из-за интенсивных осадков уровень воды на дорогах резко увеличился, особенно в районе Охотного Ряда и на Зубовском бульваре.
«Сильный дождь начался внезапно», — отмечает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что в результате сильного ливня за короткое время на дорогах образовались реки.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал о вероятности кратковременных, но интенсивных дождей в Москве во второй половине дня. По прогнозу синоптиков, также не исключены локальные грозы.
Ливень, обрушившийся 22 июля на Москву и Подмосковье, стал одним из самых сильных в мире по количеству осадков, заявили в Гидрометцентре. 21 июля в центре Москвы выпало 82 мм осадков, что стало рекордом за 146 лет наблюдений. В Коломне было зафиксировано 76 мм, а на метеостанции «Тушино» — 75 мм. Из-за мощных дождей в столичном метро приостанавливалось движение поездов, а на улицах машины массово уходили под воду. Сегодня ситуация повторилась. По прогнозу, дожди продолжатся, однако к 25 июля осадки ослабеют, температура может достичь 30 градусов, передает RT.
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