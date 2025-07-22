22 июля 2025

Рекордный по силе ливень накрыл Москву, есть разрушения: что известно к этому часу

Сильнейшие ливни накрыли Москву 22 июля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От обильных осадков под водой оказались дороги и тротуары
От обильных осадков под водой оказались дороги и тротуары Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

Продолжительные осадки накрыли Московскую область и принесли значительный ущерб инфраструктуре. Для безопасности людей специалистам пришлось перекрывать дороги и мосты. Поток туристов на Красную площадь значительно сократился, а владельцы квартир считают убытки от нарушенного ремонта. Тем временем синоптики констатируют погодные антирекорды. Подробнее о последствиях возникших катаклизмов, в материале URA.RU.

Мощные ливни накрыли Москву

В Москве 22 июля выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц и пробкам. О сложной ситуации также сообщили жители из Жуковского, Раменского и других населенных пунктов региона.

Московский департамент транспорта предупредил граждан о возможных локальных задержках в движении наземного транспорта. Особое внимание водителей призвали уделять безопасности на подъемах мостов и эстакад, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Коммунальщики проводят работы по устранению последствий непогоды и советуют жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В настоящее время ведется откачка воды с затопленных территорий, ликвидируются повреждения систем водоснабжения и канализации, также проводится проверка состояния ливневой канализации и дорожного покрытия.

Непогода привела к разрушениям в Москве

Ночью из-за дождей в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста. В итоге были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма». 

В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили. Информация о пострадавших не поступала.

От ливня серьезно пострадал дорогостоящий ремонт в подмосковном ЖК «Римский» в поселке Развилка Ленинского городского округа. На кадрах очевидцев в соцсети видно, как вода льется с потолка в фойе комплекса, заливая все вокруг. От влаги взбухли стены, на полу возникла вода.

В московском районе Солнцево от влаги полностью разрушился фасад магазина «Пятерочка». Вокруг места обрушения установили оградительную ленту. А в торговом центре «Павелецкая Плаза» в столице России прямо перед эскалатором обрушился потолок. Тем временем в муниципальном округе Истра произошло подтопление и разрушение моста через реку Песочная. Затруднен подъезд к садоводческому товариществу и коттеджному поселку «Сысоево Парк». 

Ливни парализовали движение, люди покидают Красную площадь

По улице Тихой в Москве полностью перекрыли движение. Причиной стал провал дорожного полотна возле дома №4. Ситуацию мониторят сотрудники Госавтоинспекции и городские коммунальные службы, водителям рекомендовали двигаться в объезд.

Из-за сильных осадков значительная часть гостей столицы вынуждена покинуть Красную площадь. В надежде укрыться от дождя люди прячутся в соседних зданиях. Автомобильное движение там также затруднено.

Из-за непогоды оказались перекрытыми улицы и временно остановлено метро на участке Филевской линии. Движение, частности, перекрыто между Багратионовской и Кунцевской. Проезд закрыт на Минской улице, по улице Герасима Курина, на Ярцевской улице в районе дома 32 (площадь Академика Петрова), а также на Малой Филевской улице в районе дома 14а.

Дожди стали рекордными в мире

Ливень, обрушившийся на Москву, вошел в число самых мощных в мире за последние сутки по количеству осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Жители и гости Москвы вынуждены спасаться от дождя в магазинах и переходах
Жители и гости Москвы вынуждены спасаться от дождя в магазинах и переходах
Фото:

По данным специалистов, на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы зафиксировали 82 миллиметра дождя. Это превышает месячную норму для июля и уступает лишь показателям, зарегистрированным в ряде регионов Юго-Восточной Азии, где традиционно фиксируют экстремальные ливни. В Гидрометцентре также уточнили, что московский ливень стал рекордным за всю историю наблюдений. Предыдущее достижение было установлено еще в 1879 году.

Какой прогноз погоды на ближайшее время

Пик ливневых осадков в Москве уже миновал, ближайшие дожди будут менее интенсивными. Однако погодные условия в столице по-прежнему сохранятся неустойчивыми из-за влияния высотного циклона.

Из-за ливней возник транспортный коллапс
Из-за ливней возник транспортный коллапс
Фото:

Согласно прогнозу, во вторник 22 июля в Москве и Подмосковье наблюдалась облачная погода с прояснениями. Максимальная интенсивность дождей могла составить до восьми миллиметров осадков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продолжительные осадки накрыли Московскую область и принесли значительный ущерб инфраструктуре. Для безопасности людей специалистам пришлось перекрывать дороги и мосты. Поток туристов на Красную площадь значительно сократился, а владельцы квартир считают убытки от нарушенного ремонта. Тем временем синоптики констатируют погодные антирекорды. Подробнее о последствиях возникших катаклизмов, в материале URA.RU. Мощные ливни накрыли Москву В Москве 22 июля выпало до 40% месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц и пробкам. О сложной ситуации также сообщили жители из Жуковского, Раменского и других населенных пунктов региона. Московский департамент транспорта предупредил граждан о возможных локальных задержках в движении наземного транспорта. Особое внимание водителей призвали уделять безопасности на подъемах мостов и эстакад, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Коммунальщики проводят работы по устранению последствий непогоды и советуют жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В настоящее время ведется откачка воды с затопленных территорий, ликвидируются повреждения систем водоснабжения и канализации, также проводится проверка состояния ливневой канализации и дорожного покрытия. Непогода привела к разрушениям в Москве Ночью из-за дождей в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста. В итоге были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма».  В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили. Информация о пострадавших не поступала. От ливня серьезно пострадал дорогостоящий ремонт в подмосковном ЖК «Римский» в поселке Развилка Ленинского городского округа. На кадрах очевидцев в соцсети видно, как вода льется с потолка в фойе комплекса, заливая все вокруг. От влаги взбухли стены, на полу возникла вода. В московском районе Солнцево от влаги полностью разрушился фасад магазина «Пятерочка». Вокруг места обрушения установили оградительную ленту. А в торговом центре «Павелецкая Плаза» в столице России прямо перед эскалатором обрушился потолок. Тем временем в муниципальном округе Истра произошло подтопление и разрушение моста через реку Песочная. Затруднен подъезд к садоводческому товариществу и коттеджному поселку «Сысоево Парк».  Ливни парализовали движение, люди покидают Красную площадь По улице Тихой в Москве полностью перекрыли движение. Причиной стал провал дорожного полотна возле дома №4. Ситуацию мониторят сотрудники Госавтоинспекции и городские коммунальные службы, водителям рекомендовали двигаться в объезд. Из-за сильных осадков значительная часть гостей столицы вынуждена покинуть Красную площадь. В надежде укрыться от дождя люди прячутся в соседних зданиях. Автомобильное движение там также затруднено. Из-за непогоды оказались перекрытыми улицы и временно остановлено метро на участке Филевской линии. Движение, частности, перекрыто между Багратионовской и Кунцевской. Проезд закрыт на Минской улице, по улице Герасима Курина, на Ярцевской улице в районе дома 32 (площадь Академика Петрова), а также на Малой Филевской улице в районе дома 14а. Дожди стали рекордными в мире Ливень, обрушившийся на Москву, вошел в число самых мощных в мире за последние сутки по количеству осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По данным специалистов, на метеостанции «Балчуг» в центре Москвы зафиксировали 82 миллиметра дождя. Это превышает месячную норму для июля и уступает лишь показателям, зарегистрированным в ряде регионов Юго-Восточной Азии, где традиционно фиксируют экстремальные ливни. В Гидрометцентре также уточнили, что московский ливень стал рекордным за всю историю наблюдений. Предыдущее достижение было установлено еще в 1879 году. Какой прогноз погоды на ближайшее время Пик ливневых осадков в Москве уже миновал, ближайшие дожди будут менее интенсивными. Однако погодные условия в столице по-прежнему сохранятся неустойчивыми из-за влияния высотного циклона. Согласно прогнозу, во вторник 22 июля в Москве и Подмосковье наблюдалась облачная погода с прояснениями. Максимальная интенсивность дождей могла составить до восьми миллиметров осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...