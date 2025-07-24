В ХМАО на выборы в думу высадился десант варягов от КПРФ

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На выборы в думу Мегиона высадился десант из кандидатов-варягов от КПРФ
На выборы в думу Мегиона высадился десант из кандидатов-варягов от КПРФ Фото:

На выборы в думу Мегиона высадился десант из кандидатов-варягов от КПРФ. Из-за нехватки активистов в местной ячейке их прислали из ближайших муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«В Мегионе у местной ячейки просто не хватает партийцев. Поэтому туда для участия в выборах нагнали людей из других городов», — рассказал источник.

По данным Избиркома ХМАО, из 10 кандидатов — четверо приехали из Лангепаса. Оперативно получить комментарий лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

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На выборы в думу Мегиона высадился десант из кандидатов-варягов от КПРФ. Из-за нехватки активистов в местной ячейке их прислали из ближайших муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «В Мегионе у местной ячейки просто не хватает партийцев. Поэтому туда для участия в выборах нагнали людей из других городов», — рассказал источник. По данным Избиркома ХМАО, из 10 кандидатов — четверо приехали из Лангепаса. Оперативно получить комментарий лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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