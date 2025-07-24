В ХМАО на выборы в думу высадился десант варягов от КПРФ

На выборы в думу Мегиона высадился десант из кандидатов-варягов от КПРФ. Из-за нехватки активистов в местной ячейке их прислали из ближайших муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«В Мегионе у местной ячейки просто не хватает партийцев. Поэтому туда для участия в выборах нагнали людей из других городов», — рассказал источник.
По данным Избиркома ХМАО, из 10 кандидатов — четверо приехали из Лангепаса. Оперативно получить комментарий лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!