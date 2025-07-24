Путин встретился с главой ВТБ Костиным

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Встреча президента РФ и Андрея Костина прошли в Северодвинске, сообщили РИА Новости
Встреча президента РФ и Андрея Костина прошли в Северодвинске, сообщили РИА Новости Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Встреча прошла в Северодвинске. 

«Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг», — сообщили журналисты РИА Новости. Ранее он встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Владимир Путин прибыл в Северодвинск Архангельской области с целью провести несколько встреч. Также президент поучаствовал в церемонии подъема государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

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Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Встреча прошла в Северодвинске.  «Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг», — сообщили журналисты РИА Новости. Ранее он встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Владимир Путин прибыл в Северодвинск Архангельской области с целью провести несколько встреч. Также президент поучаствовал в церемонии подъема государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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