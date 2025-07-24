Путин встретился с главой ВТБ Костиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Встреча прошла в Северодвинске.
«Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Северодвинске в четверг», — сообщили журналисты РИА Новости. Ранее он встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Владимир Путин прибыл в Северодвинск Архангельской области с целью провести несколько встреч. Также президент поучаствовал в церемонии подъема государственного флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.