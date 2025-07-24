24 июля 2025

Суд арестовал еще двух полицейских по делу telegram-канала Baza

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Еще двое полицейских арестованы по делу о связях с telegram-каналом Baza
Еще двое полицейских арестованы по делу о связях с telegram-каналом Baza Фото:

Полицейские Сергей Ковалев и Александр Аблаев заключены под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий и получении взятки. Они стали очередными фигурантами расследования, связанного с силовиками и утечкой информации. Об этом сообщают СМИ.

«Суд отправил в СИЗО еще двух полицейских — Сергея Ковалева и Александра Аблаева. Они проходят по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Мера пресечения выбрана на два месяца», — сообщает telegram-канал Baza.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержали главного редактора издания Baza. Это связано с делом о превышении полномочий полицейскими. По словам адвоката, процессуальный статус задержанного пока не установлен.

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Полицейские Сергей Ковалев и Александр Аблаев заключены под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий и получении взятки. Они стали очередными фигурантами расследования, связанного с силовиками и утечкой информации. Об этом сообщают СМИ. «Суд отправил в СИЗО еще двух полицейских — Сергея Ковалева и Александра Аблаева. Они проходят по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Мера пресечения выбрана на два месяца», — сообщает telegram-канал Baza. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержали главного редактора издания Baza. Это связано с делом о превышении полномочий полицейскими. По словам адвоката, процессуальный статус задержанного пока не установлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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