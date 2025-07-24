В Нижневартовске на несколько дней полностью перекроют перекресток

В Нижневартовске (ХМАО) с 25 по 27 июля будет полностью закрыт для движения перекресток улиц Чапаева и Северной. Как сообщила в соцсети Госавтоинспекция города, в рамках ремонта на участке будет проводиться укладка финишного слоя асфальта.
«В Нижневартовске на предстоящих выходных снова будет полностью ограничено движение транспорта на пересечении улиц Чапаева и Северной. С 25 по 27 июля дорожные рабочие начнут укладывать финишный слой асфальтового покрытия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Работы запланированы с 9 до 19 часов. Жителей города просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.
Ранее, 6 и 7 июля, на этом же участке улицы Северной уже проводились дорожные работы с полным перекрытием движения для укладки выравнивающего слоя асфальта. Тогда ограничения затронули и перекресток Чапаева и Северной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!