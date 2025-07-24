В Нижневартовске на несколько дней полностью перекроют перекресток

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Ограничения на перекрестке продлятся с 25 по 27 июля
Ограничения на перекрестке продлятся с 25 по 27 июля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 25 по 27 июля будет полностью закрыт для движения перекресток улиц Чапаева и Северной. Как сообщила в соцсети Госавтоинспекция города, в рамках ремонта на участке будет проводиться укладка финишного слоя асфальта.

«В Нижневартовске на предстоящих выходных снова будет полностью ограничено движение транспорта на пересечении улиц Чапаева и Северной. С 25 по 27 июля дорожные рабочие начнут укладывать финишный слой асфальтового покрытия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Работы запланированы с 9 до 19 часов. Жителей города просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.

Ранее, 6 и 7 июля, на этом же участке улицы Северной уже проводились дорожные работы с полным перекрытием движения для укладки выравнивающего слоя асфальта. Тогда ограничения затронули и перекресток Чапаева и Северной.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 25 по 27 июля будет полностью закрыт для движения перекресток улиц Чапаева и Северной. Как сообщила в соцсети Госавтоинспекция города, в рамках ремонта на участке будет проводиться укладка финишного слоя асфальта. «В Нижневартовске на предстоящих выходных снова будет полностью ограничено движение транспорта на пересечении улиц Чапаева и Северной. С 25 по 27 июля дорожные рабочие начнут укладывать финишный слой асфальтового покрытия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Работы запланированы с 9 до 19 часов. Жителей города просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут. Ранее, 6 и 7 июля, на этом же участке улицы Северной уже проводились дорожные работы с полным перекрытием движения для укладки выравнивающего слоя асфальта. Тогда ограничения затронули и перекресток Чапаева и Северной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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