В Нижневартовске на два дня полностью перекроют улицу

В Нижневартовске (ХМАО) 6 и 7 июля полностью будет перекрываться движение по улице Северной на отрезке от улицы Нефтяников до Чапаева. Об этом жителей власти города предупредили в соцсети.
«Подрядная организация ООО „Премьердорстрой“ в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице Северной от улицы Нефтяников до улицы Чапаева. Работы будут производиться 6 и 7 июля с 7 до 19 часов с полным перекрытием движения автомобильного транспорта», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Под ограничения также попадут и перекрестки указанных улиц. На пересечении Чапаева и Северной подрядчик будет проводит укладку выравнивающего слоя асфальта.
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