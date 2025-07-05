05 июля 2025
04 июля 2025

В Нижневартовске на два дня полностью перекроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик будет проводить укладку выравнивающего слоя асфальта
Подрядчик будет проводить укладку выравнивающего слоя асфальта Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 6 и 7 июля полностью будет перекрываться движение по улице Северной на отрезке от улицы Нефтяников до Чапаева. Об этом жителей власти города предупредили в соцсети.

«Подрядная организация ООО „Премьердорстрой“ в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице Северной от улицы Нефтяников до улицы Чапаева. Работы будут производиться 6 и 7 июля с 7 до 19 часов с полным перекрытием движения автомобильного транспорта», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Под ограничения также попадут и перекрестки указанных улиц. На пересечении Чапаева и Северной подрядчик будет проводит укладку выравнивающего слоя асфальта.

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В Нижневартовске (ХМАО) 6 и 7 июля полностью будет перекрываться движение по улице Северной на отрезке от улицы Нефтяников до Чапаева. Об этом жителей власти города предупредили в соцсети. «Подрядная организация ООО „Премьердорстрой“ в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице Северной от улицы Нефтяников до улицы Чапаева. Работы будут производиться 6 и 7 июля с 7 до 19 часов с полным перекрытием движения автомобильного транспорта», — сообщается в telegram-канале мэрии. Под ограничения также попадут и перекрестки указанных улиц. На пересечении Чапаева и Северной подрядчик будет проводит укладку выравнивающего слоя асфальта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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