24 июля 2025

Франция впервые признала спорные территории, из-за которых началась война

Франция впервые признала независимость Палестины, чтобы покончить с войной
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Макрон призвал завершить войну на Ближнем Востоке
Макрон призвал завершить войну на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности официально признать государство Палестина. Об этом французский лидер сообщил в своих социальных сетях. По его словам, соответствующее заявление будет сделано в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

«Сегодня крайне необходимо прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен. Мы должны немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и оказать масштабную гуманитарную помощь жителям Газы», — написал Макрон. Президент подчеркнул, что Франция намерена содействовать скорейшему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а признание Палестины станет частью усилий по достижению мира в регионе.

Ранее Франция неоднократно выражала обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Власти страны призывали к немедленному прекращению боевых действий и расширению гуманитарных коридоров для жителей анклава.

В сентябре, по словам Макрона, Париж официально объявит о признании Палестины на площадке ООН, что, по его мнению, должно придать новый импульс мирным переговорам между Израилем и Палестиной. В Кремле заявляли, что Российская Федерация, являясь правопреемником Советского Союза, признает государство Палестина, как это было сделано СССР на завершающем этапе его существования.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности официально признать государство Палестина. Об этом французский лидер сообщил в своих социальных сетях. По его словам, соответствующее заявление будет сделано в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. «Сегодня крайне необходимо прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен. Мы должны немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и оказать масштабную гуманитарную помощь жителям Газы», — написал Макрон. Президент подчеркнул, что Франция намерена содействовать скорейшему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а признание Палестины станет частью усилий по достижению мира в регионе. Ранее Франция неоднократно выражала обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Власти страны призывали к немедленному прекращению боевых действий и расширению гуманитарных коридоров для жителей анклава. В сентябре, по словам Макрона, Париж официально объявит о признании Палестины на площадке ООН, что, по его мнению, должно придать новый импульс мирным переговорам между Израилем и Палестиной. В Кремле заявляли, что Российская Федерация, являясь правопреемником Советского Союза, признает государство Палестина, как это было сделано СССР на завершающем этапе его существования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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