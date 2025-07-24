Цены на овощи и яйца рухнули в Свердловской области

Цены на овощи, яйца и другие продукты в Свердловской области заметно снизились за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют официальные данные Свердловскстата.
Наибольшее снижение зафиксировано по белокочанной капусте — она подешевела на 8,67%, и теперь килограмм продается по 54,64 рубля. Огурцы стали дешевле на 8,28% и стоят 105,66 рубля за килограмм, картофель — на 5,4% (87,86 рубля), морковь — до 82,62 рубля, свекла — до 74,91 рубля за килограмм. Цена за десяток куриных яиц снизилась на 1,23% (83,91 рубля).
Свердловскстат также отметил снижение стоимости бананов: цена на этот фрукт упала на 5,9% и составила 142,72 рубля за килограмм. Вместе с тем в отчете зафиксировано подорожание макаронных изделий из пшеницы высшего сорта: их стоимость выросла на 2,44% — до 134,7 рубля за килограмм.
В начале июля в регионе наблюдался рост цен на овощи и другие продукты. Больше всего подорожали морковь и маргарин — на 3,8%.
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