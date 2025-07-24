24 июля 2025

Цены на овощи и яйца рухнули в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего снизилась цена на белокочанную капусту
Сильнее всего снизилась цена на белокочанную капусту Фото:

Цены на овощи, яйца и другие продукты в Свердловской области заметно снизились за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют официальные данные Свердловскстата.

Наибольшее снижение зафиксировано по белокочанной капусте — она подешевела на 8,67%, и теперь килограмм продается по 54,64 рубля. Огурцы стали дешевле на 8,28% и стоят 105,66 рубля за килограмм, картофель — на 5,4% (87,86 рубля), морковь — до 82,62 рубля, свекла — до 74,91 рубля за килограмм. Цена за десяток куриных яиц снизилась на 1,23% (83,91 рубля). 

Свердловскстат также отметил снижение стоимости бананов: цена на этот фрукт упала на 5,9% и составила 142,72 рубля за килограмм. Вместе с тем в отчете зафиксировано подорожание макаронных изделий из пшеницы высшего сорта: их стоимость выросла на 2,44% — до 134,7 рубля за килограмм.

В начале июля в регионе наблюдался рост цен на овощи и другие продукты. Больше всего подорожали морковь и маргарин — на 3,8%. 

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Цены на овощи, яйца и другие продукты в Свердловской области заметно снизились за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют официальные данные Свердловскстата. Наибольшее снижение зафиксировано по белокочанной капусте — она подешевела на 8,67%, и теперь килограмм продается по 54,64 рубля. Огурцы стали дешевле на 8,28% и стоят 105,66 рубля за килограмм, картофель — на 5,4% (87,86 рубля), морковь — до 82,62 рубля, свекла — до 74,91 рубля за килограмм. Цена за десяток куриных яиц снизилась на 1,23% (83,91 рубля).  Свердловскстат также отметил снижение стоимости бананов: цена на этот фрукт упала на 5,9% и составила 142,72 рубля за килограмм. Вместе с тем в отчете зафиксировано подорожание макаронных изделий из пшеницы высшего сорта: их стоимость выросла на 2,44% — до 134,7 рубля за килограмм. В начале июля в регионе наблюдался рост цен на овощи и другие продукты. Больше всего подорожали морковь и маргарин — на 3,8%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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