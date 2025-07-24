24 июля 2025

Тюменцы ринулись скупать студии в новостройках

В Тюмени вырос спрос на квартиры-студии в новостройках
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Тюмени достигла 145 тысяч рублей
Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Тюмени достигла 145 тысяч рублей Фото:

В Тюмени спрос покупателей на квартиры-студии в новых домах за полгода вырос на 51%. Аналитики Авито Недвижимости сравнили данные за первое полугодие текущего года со вторым полугодием 2024 года.

«За первые полгода интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 51%», — сообщили URA.RU эксперты. Также отмечается и рост предложения на рынке на 15%.

Средняя стоимость квартир в Тюмени в первом полугодии текущего года составила 7,5 миллиона рублей. Цена квадратного метра в столице региона достигла 145 тысячи рублей.

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В Тюмени спрос покупателей на квартиры-студии в новых домах за полгода вырос на 51%. Аналитики Авито Недвижимости сравнили данные за первое полугодие текущего года со вторым полугодием 2024 года. «За первые полгода интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 51%», — сообщили URA.RU эксперты. Также отмечается и рост предложения на рынке на 15%. Средняя стоимость квартир в Тюмени в первом полугодии текущего года составила 7,5 миллиона рублей. Цена квадратного метра в столице региона достигла 145 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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