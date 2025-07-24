Тюменцы ринулись скупать студии в новостройках

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Тюмени достигла 145 тысяч рублей
В Тюмени спрос покупателей на квартиры-студии в новых домах за полгода вырос на 51%. Аналитики Авито Недвижимости сравнили данные за первое полугодие текущего года со вторым полугодием 2024 года.
«За первые полгода интерес к студиям в новостройках Тюмени вырос на 51%», — сообщили URA.RU эксперты. Также отмечается и рост предложения на рынке на 15%.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Тюмени стали чаще снимать квартиры
Средняя стоимость квартир в Тюмени в первом полугодии текущего года составила 7,5 миллиона рублей. Цена квадратного метра в столице региона достигла 145 тысячи рублей.
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