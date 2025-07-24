24 июля 2025

Серия взрывов прогремела над Славянском-на-Кубани

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители сообщили о работе ПВО в районе происшествия
Жители сообщили о работе ПВО в районе происшествия Фото:

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 июля предприняли попытку атаки на Славянск-на-Кубани Краснодарского края при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев событий.

По данным источника, взрывы прозвучали около 02:15 по московскому времени в южной части города. «Некоторые жители утверждают, было слышно минимум четыре взрыва, видны вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей», — отмечается в сообщении канала. Свидетели также сообщили о работе систем противовоздушной обороны в районе происшествия.

Кроме того, местные жители информируют о серии взрывов в других населенных пунктах Краснодарского края — Кореновске и Тимашевске. Официальные ведомства пока не публиковали подтвержденной информации о происшествиях и их возможных последствиях.

Ранее о взрывах сообщали в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области. По предварительной информации, в этих городах также были зафиксированы атаки украинских беспилотников. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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Вооруженные силы Украины в ночь на 25 июля предприняли попытку атаки на Славянск-на-Кубани Краснодарского края при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев событий. По данным источника, взрывы прозвучали около 02:15 по московскому времени в южной части города. «Некоторые жители утверждают, было слышно минимум четыре взрыва, видны вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей», — отмечается в сообщении канала. Свидетели также сообщили о работе систем противовоздушной обороны в районе происшествия. Кроме того, местные жители информируют о серии взрывов в других населенных пунктах Краснодарского края — Кореновске и Тимашевске. Официальные ведомства пока не публиковали подтвержденной информации о происшествиях и их возможных последствиях. Ранее о взрывах сообщали в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области. По предварительной информации, в этих городах также были зафиксированы атаки украинских беспилотников. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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