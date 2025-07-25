Иноагента Дудя* хотят проверить на госизмену

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Юрия Дудя* могут обвинить в госизмене
Юрия Дудя* могут обвинить в госизмене Фото:

Правоохранительные органы могут проверить блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на предмет госизмены. Ранее его заочно арестовали за сбор сведений в военной сфере, которые могут угрожать безопасности России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Это госизмена», — сообщил собеседник агентства ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента и сбором чувствительных военных данных. Статья предусматривает до 5 лет заключения, а возможное обвинение в госизмене — вплоть до пожизненного срока.

*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ

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Правоохранительные органы могут проверить блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на предмет госизмены. Ранее его заочно арестовали за сбор сведений в военной сфере, которые могут угрожать безопасности России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Это госизмена», — сообщил собеседник агентства ТАСС. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента и сбором чувствительных военных данных. Статья предусматривает до 5 лет заключения, а возможное обвинение в госизмене — вплоть до пожизненного срока. *Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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