Трамп подписал закон об аннулировании миллиардов долларов на иностранную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь
Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь Фото:

США аннулировали государственные расходы на сумму в девять миллиардов долларов, выделенных на иностранную помощь и финансирование общественных СМИ NPR и PBS. Соответствующий закон подписал президент США Дональд Трамп.

«Президент подписал законы: HR 4, „Закон об отмене 2025 года“, который отменяет некоторые бюджетные полномочия, предложенные к отмене в специальных посланиях, направленных Президентом Конгрессу 3 июня 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Этот шаг возвращает в федеральный бюджет 7,9 миллиарда долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID), а также 1,1 миллиарда долларов, ранее направленных Американской корпорации общественного вещания.

Инициатива сокращения расходов была направлена Дональдом Трампом в Конгресс еще 4 июня. NPR объединяет почти 800 радиостанций по всей стране, а PBS — более 350 некоммерческих телестанций в 50 штатах. Ранее администрация президента предлагала значительно снизить финансирование Госдепартамента и международных организаций, включая ООН, НАТО и миротворческие миссии, с целью оптимизации бюджета и перераспределения государственных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США аннулировали государственные расходы на сумму в девять миллиардов долларов, выделенных на иностранную помощь и финансирование общественных СМИ NPR и PBS. Соответствующий закон подписал президент США Дональд Трамп. «Президент подписал законы: HR 4, „Закон об отмене 2025 года“, который отменяет некоторые бюджетные полномочия, предложенные к отмене в специальных посланиях, направленных Президентом Конгрессу 3 июня 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Этот шаг возвращает в федеральный бюджет 7,9 миллиарда долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID), а также 1,1 миллиарда долларов, ранее направленных Американской корпорации общественного вещания. Инициатива сокращения расходов была направлена Дональдом Трампом в Конгресс еще 4 июня. NPR объединяет почти 800 радиостанций по всей стране, а PBS — более 350 некоммерческих телестанций в 50 штатах. Ранее администрация президента предлагала значительно снизить финансирование Госдепартамента и международных организаций, включая ООН, НАТО и миротворческие миссии, с целью оптимизации бюджета и перераспределения государственных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...