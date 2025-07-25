Трамп подписал закон об аннулировании миллиардов долларов на иностранную помощь

США аннулировали государственные расходы на сумму в девять миллиардов долларов, выделенных на иностранную помощь и финансирование общественных СМИ NPR и PBS. Соответствующий закон подписал президент США Дональд Трамп.
«Президент подписал законы: HR 4, „Закон об отмене 2025 года“, который отменяет некоторые бюджетные полномочия, предложенные к отмене в специальных посланиях, направленных Президентом Конгрессу 3 июня 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Этот шаг возвращает в федеральный бюджет 7,9 миллиарда долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID), а также 1,1 миллиарда долларов, ранее направленных Американской корпорации общественного вещания.
Инициатива сокращения расходов была направлена Дональдом Трампом в Конгресс еще 4 июня. NPR объединяет почти 800 радиостанций по всей стране, а PBS — более 350 некоммерческих телестанций в 50 штатах. Ранее администрация президента предлагала значительно снизить финансирование Госдепартамента и международных организаций, включая ООН, НАТО и миротворческие миссии, с целью оптимизации бюджета и перераспределения государственных средств.
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