Ограниченная в правах мать «заработала» на детях несколько сотен тысяч рублей

В Петропавловске-Камчатском женщина незаконно получала детские пособия
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Ограниченная в правах мать получала детские пособия
Ограниченная в правах мать получала детские пособия Фото:

В Петропавловске-Камчатском 37-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении детских пособий в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Камчатского край, с марта 2024 года по март 2025 года женщина незаконно получила из бюджета более 355 тысяч рублей, скрыв факт ограничения в родительских правах.

«Ограниченная в правах мать незаконно получила детские пособия и попала под следствие. В прокуратуре города Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы», — написали в  telegram-канале ведомства. Женщина присвоила из госбюджета свыше 355 тысяч рублей.

По версии обвинения, с марта прошлого года женщина была ограничена в правах на воспитание своих детей семи и 15 лет, которые проживают с отцом. Несмотря на это, россиянка подала заявление в многофункциональный центр на получение ежемесячного пособия, не уведомив о вступившем в силу судебном решении. Обвиняемая признала свою вину.

В ходе расследования представитель регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования обратился в суд с гражданским иском о взыскании ущерба, причиненного незаконным получением пособий. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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В Петропавловске-Камчатском 37-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении детских пособий в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Камчатского край, с марта 2024 года по март 2025 года женщина незаконно получила из бюджета более 355 тысяч рублей, скрыв факт ограничения в родительских правах. «Ограниченная в правах мать незаконно получила детские пособия и попала под следствие. В прокуратуре города Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы», — написали в  telegram-канале ведомства. Женщина присвоила из госбюджета свыше 355 тысяч рублей. По версии обвинения, с марта прошлого года женщина была ограничена в правах на воспитание своих детей семи и 15 лет, которые проживают с отцом. Несмотря на это, россиянка подала заявление в многофункциональный центр на получение ежемесячного пособия, не уведомив о вступившем в силу судебном решении. Обвиняемая признала свою вину. В ходе расследования представитель регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования обратился в суд с гражданским иском о взыскании ущерба, причиненного незаконным получением пособий. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Петропавловск-Камчатский городской суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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