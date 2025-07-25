Губернатор Ставрополья заявил о самой массированной атаке дронов на край

В ночь на 25 июля над Ставропольским краем зафиксировали самую масштабную атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его данным, с 2:30 до 6:00 утра силы ПВО сбили над Невинномысском 37 дронов.
«Сегодня с 2:30 ночи до шести утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал Владимиров в своем telegram-канале.
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Глава края также призвал жителей сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.
Ранее в результате атаки украинских дронов на территорию Краснодарского края был поврежден пассажирский поезд. Инцидент произошел в Тимашевске, где обломки одного из беспилотников упали на территорию железнодорожного вокзала и задели вагон проходящего состава, пишет «Царьград». Двое человек получили легкие травмы.
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