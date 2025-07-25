Губернатор Ставрополья заявил о самой массированной атаке дронов на край

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На Ставропольский край совершена самая массированная атака БПЛА
На Ставропольский край совершена самая массированная атака БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 25 июля над Ставропольским краем зафиксировали самую масштабную атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его данным, с 2:30 до 6:00 утра силы ПВО сбили над Невинномысском 37 дронов.

«Сегодня с 2:30 ночи до шести утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал Владимиров в своем telegram-канале.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Глава края также призвал жителей сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее в результате атаки украинских дронов на территорию Краснодарского края был поврежден пассажирский поезд. Инцидент произошел в Тимашевске, где обломки одного из беспилотников упали на территорию железнодорожного вокзала и задели вагон проходящего состава, пишет «Царьград». Двое человек получили легкие травмы. 

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В ночь на 25 июля над Ставропольским краем зафиксировали самую масштабную атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его данным, с 2:30 до 6:00 утра силы ПВО сбили над Невинномысском 37 дронов. «Сегодня с 2:30 ночи до шести утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал Владимиров в своем telegram-канале. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Глава края также призвал жителей сохранять бдительность и пользоваться только официальными источниками информации. Ранее в результате атаки украинских дронов на территорию Краснодарского края был поврежден пассажирский поезд. Инцидент произошел в Тимашевске, где обломки одного из беспилотников упали на территорию железнодорожного вокзала и задели вагон проходящего состава, пишет «Царьград». Двое человек получили легкие травмы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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