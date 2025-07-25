В аэропорту Сочи задержаны более 50 рейсов

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В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов
В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов Фото:

Более 50 авиарейсов задержаны в сочинском аэропорту утром 25 июля, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. На 06:00 по московскому времени зафиксированы задержки 27 вылетов и 27 прилетов.

Согласно данным табло, среди задержанных оказались рейсы в Анталью, Москву, Ереван, Казань и Санкт-Петербург. Также отмечены задержки прибытия самолетов из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда.

Ранее ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи были сняты. Сейчас составляется обновленное расписание прилетов и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных корректировок, пишет 360.ru. Запрет на осуществление рейсов был введен в целях обеспечения безопасности.

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Более 50 авиарейсов задержаны в сочинском аэропорту утром 25 июля, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. На 06:00 по московскому времени зафиксированы задержки 27 вылетов и 27 прилетов. Согласно данным табло, среди задержанных оказались рейсы в Анталью, Москву, Ереван, Казань и Санкт-Петербург. Также отмечены задержки прибытия самолетов из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда. Ранее ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи были сняты. Сейчас составляется обновленное расписание прилетов и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных корректировок, пишет 360.ru. Запрет на осуществление рейсов был введен в целях обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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