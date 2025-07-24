24 июля 2025

Свердловчане массово получают уведомления о повестках

Свердловчанам начали поступать уведомления о воинском учете через «Госуслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уведомления приходят на «Госуслугах» (архивное фото) Фото:

Свердловчанам начали поступать уведомления о воинском учете через «Госуслуги». В письмах сообщается о внесении сведений в реестр воинского учета и предлагается запросить выписку из реестра повесток для получения дополнительной информации, рассказали читатели URA.RU.

«В уведомлении, поступающем через „Госуслуги“, указывается, что в отношении гражданина внесены сведения в реестр воинского учета. Для проверки статуса и получения выписки предлагается перейти по специальной ссылке, ведущей на сайт реестра воинского учета, где необходимо авторизоваться через портал „Госуслуги“», — делятся читатели агентства.

После авторизации на сайте пользователь может запросить выписку из реестра повесток. В документе будет указано, выписывалась ли на имя гражданина повестка и на какое мероприятие (например, сверка данных, призыв на военную службу, уточнение персональных данных и др.).

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Свердловчанам начали поступать уведомления о воинском учете через «Госуслуги». В письмах сообщается о внесении сведений в реестр воинского учета и предлагается запросить выписку из реестра повесток для получения дополнительной информации, рассказали читатели URA.RU. «В уведомлении, поступающем через „Госуслуги“, указывается, что в отношении гражданина внесены сведения в реестр воинского учета. Для проверки статуса и получения выписки предлагается перейти по специальной ссылке, ведущей на сайт реестра воинского учета, где необходимо авторизоваться через портал „Госуслуги“», — делятся читатели агентства. После авторизации на сайте пользователь может запросить выписку из реестра повесток. В документе будет указано, выписывалась ли на имя гражданина повестка и на какое мероприятие (например, сверка данных, призыв на военную службу, уточнение персональных данных и др.).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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