Свердловчане массово получают уведомления о повестках

Свердловчанам начали поступать уведомления о воинском учете через «Госуслуги». В письмах сообщается о внесении сведений в реестр воинского учета и предлагается запросить выписку из реестра повесток для получения дополнительной информации, рассказали читатели URA.RU.
«В уведомлении, поступающем через „Госуслуги“, указывается, что в отношении гражданина внесены сведения в реестр воинского учета. Для проверки статуса и получения выписки предлагается перейти по специальной ссылке, ведущей на сайт реестра воинского учета, где необходимо авторизоваться через портал „Госуслуги“», — делятся читатели агентства.
После авторизации на сайте пользователь может запросить выписку из реестра повесток. В документе будет указано, выписывалась ли на имя гражданина повестка и на какое мероприятие (например, сверка данных, призыв на военную службу, уточнение персональных данных и др.).
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