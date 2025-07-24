Актриса из Магнитки сыграла роль дерзкого блогера в сериале на ТНТ

Актриса из Магнитогорска Челябинской области Алина Воскресенская сыграла младшую сестру в новом сериале «Хай, систерс» на телеканале ТНТ. Девушка поделилась подробностями идеи сериала и характера героини. Генеральным продюсером сериала выступил Вячеслав Дусмухаметов, также уроженец Челябинской области.
«Я обожаю свою героиню! В чём-то мы очень похожи, а чему-то мне хотелось бы у неё научиться. Она смелая, прямая, дерзкая, с отличным чувством юмора!», — рассказала челябинская актриса.
Воскресенкая играет роль самой младшей из трех сестер, Крис. Она блогер, ведёт канал под названием «Хай, систерс», посвященный женской поддержке и самоидентичности. Она отличается яркостью, энергичностью и независимостью, во многих жизненных ситуациях проявляет большую зрелость, чем остальные. Героиня способна бесконечно подшучивать над сестрами с иронией, но в критические моменты всегда станет на их защиту.
Все три сестры рано научились самостоятельности, поскольку фактически росли без родительской опеки. Внешне они кажутся сильными и независимыми, однако глубоко внутри, как и у любого человека, у них есть потребность в поддержке близких — чтобы кто-то оказался рядом, подбодрил словами: «Не бойся, все получится», «Пробуй, мы всегда поддержим тебя, в какой бы ситуации ты ни оказалась — мы тебя любим». Иногда эта поддержка выражается в спорах и ссорах, иногда — в объятиях и совместных слезах. Именно в этом проявляется их искренняя и безусловная любовь друг к другу.
В сериале запланированы 13 серий по 24 минуты. В ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Алевтина Тукан, Алина Воскресенская, Олег Гаас, Павел Чинарев, Максим Матузный, Виктория Верберг, Василий Буткевич, Денис Власенко.
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