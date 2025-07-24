24 июля 2025

Челябинские квартиры чаще всего покупают местные жители, свердловчане и москвичи

Квартиры в Челябинске в среднем покупают по 165 000 рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе чаще всего покупают жилье челябинцы и свердловчане
В регионе чаще всего покупают жилье челябинцы и свердловчане Фото:

В Челябинской области в июле 2025 года квартирами как в новостройках, так и на вторичном рынке чаще всего интересуются местные жители, которые формируют 73% спроса. Также часто жилье в регионе покупают свердловчане и москвичи, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Покупатели жилой недвижимости из Москвы и Московской области, ожидаемо, попадают в топ-3 по интересу к недвижимости в остальных крупных российских регионах. Интерес жителей регионов со столицами-миллионниками к покупке жилья за пределами своих регионов, напротив, не направлен на поиск объектов в столице. Чаще всего спрос из крупнейших городов приходится на соседние регионы», — сообщили в пресс-службе.

Активно квартиры в Челябинской области приобретают жители Свердловской области (12,8) и Республики Башкортостан (1,6%). В то же время в целом по России за пределами своего региона жилой недвижимостью чаще всего интересовались жители Краснодарского края (70%), Новосибирской (61,2%) и Нижегородской областей (56,3%).

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В Челябинской области в июле 2025 года квартирами как в новостройках, так и на вторичном рынке чаще всего интересуются местные жители, которые формируют 73% спроса. Также часто жилье в регионе покупают свердловчане и москвичи, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Покупатели жилой недвижимости из Москвы и Московской области, ожидаемо, попадают в топ-3 по интересу к недвижимости в остальных крупных российских регионах. Интерес жителей регионов со столицами-миллионниками к покупке жилья за пределами своих регионов, напротив, не направлен на поиск объектов в столице. Чаще всего спрос из крупнейших городов приходится на соседние регионы», — сообщили в пресс-службе. Активно квартиры в Челябинской области приобретают жители Свердловской области (12,8) и Республики Башкортостан (1,6%). В то же время в целом по России за пределами своего региона жилой недвижимостью чаще всего интересовались жители Краснодарского края (70%), Новосибирской (61,2%) и Нижегородской областей (56,3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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