Челябинские квартиры чаще всего покупают местные жители, свердловчане и москвичи

В Челябинской области в июле 2025 года квартирами как в новостройках, так и на вторичном рынке чаще всего интересуются местные жители, которые формируют 73% спроса. Также часто жилье в регионе покупают свердловчане и москвичи, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Покупатели жилой недвижимости из Москвы и Московской области, ожидаемо, попадают в топ-3 по интересу к недвижимости в остальных крупных российских регионах. Интерес жителей регионов со столицами-миллионниками к покупке жилья за пределами своих регионов, напротив, не направлен на поиск объектов в столице. Чаще всего спрос из крупнейших городов приходится на соседние регионы», — сообщили в пресс-службе.
Активно квартиры в Челябинской области приобретают жители Свердловской области (12,8) и Республики Башкортостан (1,6%). В то же время в целом по России за пределами своего региона жилой недвижимостью чаще всего интересовались жители Краснодарского края (70%), Новосибирской (61,2%) и Нижегородской областей (56,3%).
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