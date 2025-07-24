В Перми реконструируют теплосети на центральных улицах

В Ленинском районе Перми до начала отопительного сезона завершат реконструкцию теплосетей от центрального теплового пункта ЦТП-15. Работы ведутся на улицах Екатерининской, Луначарского и Крисанова. Здесь планируется переложить 1,9 километра трубопроводов горячего водоснабжения и построить новую циркуляционную линию, сообщается на сайте администрации города.
Работы по реконструкции квартальных тепловых сетей проинспектировали глава города Перми Эдуард Соснин, заместитель главы администрации Артем Балахнин и директор пермского филиала «Т Плюс» Сергей Кругляков. «В процессе реконструкции центрального теплового пункта и сетей второго контура, которые расположены после него, мы полностью меняем теплообменное оборудование на современное и перекладываем тепловые сети. Здесь поступало много жалоб, и я надеюсь, что сейчас, после этих серьезных вложений, качество ресурса значительно улучшится», — сообщил Сергей Кругляков.
В ходе модернизации планируется провести замену теплообменников первой и второй ступеней системы горячего водоснабжения, а также обновить парк насосного оборудования. Реализация этих мероприятий обеспечит более стабильную подачу горячей воды для шести многоквартирных жилых домов и одного детского сада. Помимо этого, в рамках подготовки к весенне-летнему периоду энергетики намерены заменить 18 участков устаревших трубопроводов на различных улицах города, включая Тургенева, Самаркандскую, проспект Декабристов, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодежный. Работы по реконструкции осуществляются в соответствии с концессионными соглашениями, заключенными между администрацией города и компанией «Т Плюс».
Согласно информации, предоставленной администрацией, на данный момент проведены подготовительные работы в 1751 из 5886 многоквартирных домов, что составляет 29,7% от их общего количества. Готовность тепловых сетей достигла 296,6 километра, или 29,1%. Кроме того, из 409 центральных тепловых пунктов подготовлено 144 (35,2%), а из 53 котельных — 22 (41,5%). В целом уровень готовности инфраструктуры к отопительному сезону оценивается в 36,3%.
Процесс подготовки городских теплосетей к предстоящему отопительному сезону осуществляется под непосредственным контролем мэра города Перми Эдуарда Соснина. «На сегодняшний день подготовка жилого фонда, социальных объектов и инженерной инфраструктуры идет в соответствии с планом. Особое внимание уделяем объектам социальной сферы — детским садам, школам, объектам здравоохранения», — подчеркнул Соснин. В преддверии запуска отопления глава города поручил неукоснительно соблюдать сроки выполнения всех мероприятий, а также обеспечить проведение благоустройства после завершения реконструкции объектов.
Ранее URA.RU рассказывало, что к 10 июля в Перми была завершена четверть работ по подготовке к зимнему отопительному сезону 2025–2026 годов. По итогам проверки ресурсоснабжающих организаций, ведущих плановые гидравлические испытания теплосетей, общая готовность объектов коммунального комплекса составляла 25,6%.
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