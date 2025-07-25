Исполнители теракта в «Крокусе» перед нападением употребили наркотик

Трое исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов) — употребили наркотик перед совершением преступления. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.
«По пути следования к месту совершения преступления Файзов М. З., Рачабализода С. М. и Мирзоев Д. Б. ... употребили неустановленное наркотическое вещество...» — передает ТАСС текст документов. После употребления наркотика трое мужчин реализовали свой преступный умысел и совершили нападение.
Ранее лица, обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холл», обратились во Второй Западный окружной военный суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в их отношении. Как следует из материалов дела, соответствующую просьбу подали четверо подсудимых, пишет «Царьград». Напомним, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года погибли 149 человек.
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