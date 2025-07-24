Интерес к челябинским новостройкам у горожан вырос на 23%

Челябинцы в первом полугодии 2025 года стали интересоваться новостройками на 23% чаще. При этом на 51% вырос интерес к однокомнатному жилью, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В первом полугодии 2025 года вырос спрос на однокомнатные (+51%), двухкомнатные (+13%), трехкомнатные квартиры (+23%) и студии (+7%). При этом число выставленных на продажу квартир за это же время увеличилось на 17%», — сообщили в пресс-службе.
В среднем по России за год предложение квартир в новостройках выросло на 28%. У челябинцев на 34% увеличился интерес к однокомнатным квартирам, студиям — на 33%, «двушкам» — на 24%, «трешкам» — на 9%. Из-за снижения спроса по стране в первом полугодии в стройку выведено на 22% меньше площадей, чем за аналогичный период прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!