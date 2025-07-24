Бизнесмен из Екатеринбурга скрыл миллионы от налоговой

Гендиректор «Деметра групп» в Екатеринбурге скрыл от налоговой 16,3 млн рублей

25 июля 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Предприниматель не выплатил свыше 16 миллионов (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Деметра групп». По данным прокуратуры Чкаловского района, руководитель предприятия обвиняется в сокрытии от налоговых органов денежных средств в размере 16,3 миллиона рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Следствие установило, что с июля 2023 года по сентябрь 2024 года руководитель компании, зная о задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 42 миллионов рублей, предпринял действия для сокрытия части средств. По версии правоохранительных органов, более 16,3 миллиона рублей были выведены через счета третьих лиц, несмотря на наличие реальной возможности погасить задолженность», — заявили в прокуратуре. Действия генерального директора (по нашим данным, речь идет о Радике Мухамадиеве) квалифицированы по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ — «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере». Эта статья предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению обстоятельств дела и вынесению решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Деметра групп». По данным прокуратуры Чкаловского района, руководитель предприятия обвиняется в сокрытии от налоговых органов денежных средств в размере 16,3 миллиона рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Следствие установило, что с июля 2023 года по сентябрь 2024 года руководитель компании, зная о задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 42 миллионов рублей, предпринял действия для сокрытия части средств. По версии правоохранительных органов, более 16,3 миллиона рублей были выведены через счета третьих лиц, несмотря на наличие реальной возможности погасить задолженность», — заявили в прокуратуре. Действия генерального директора (по нашим данным, речь идет о Радике Мухамадиеве) квалифицированы по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ — «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере». Эта статья предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению обстоятельств дела и вынесению решения.