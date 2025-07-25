Орлов заявил о готовности выплатить по миллиону родным погибших в крушении Ан-24

Семьи погибших в результате крушения самолета Ан-24 в районе Тынды получат по одному миллиону рублей из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Принято решение о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям погибших амурчан», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что власти готовы оперативно реагировать на все возникающие вопросы и предоставлять необходимую поддержку родственникам жертв трагедии.
На месте происшествия уже работают специалисты, которые осмотрели территорию крушения с воздуха. В Тынде организован пункт временного размещения, рассчитанный на 50 человек. По словам Орлова, при необходимости его вместимость увеличат.
Кроме того, для размещения родственников зарезервированы все доступные гостиницы города, и власти обещают сопровождать всех прибывающих. В Тынде развернут медицинский пункт, куда из Благовещенска направлены специалисты областной клинической больницы, включая психологов.
Ранее Министерство иностранных дел Беларуси официально подтвердило информацию о гибели гражданина республики в результате крушения самолета Ан-24, произошедшего в Амурской области. Белорусская сторона выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией, пишет RT. Генконсульство Беларуси во Владивостоке находится в постоянном взаимодействии с соответствующими российскими структурами, а также поддерживает связь с родственниками погибшего.
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