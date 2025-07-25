Для пассажиров разгерметизированного S7 подготовлен резервный борт

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Самолет вернулся в Толмачево из-за технических неполадок
Самолет вернулся в Толмачево из-за технических неполадок Фото:

Резервный борт подготовлен для пассажиров рейса S7, который был вынужден вернуться в Новосибирск из-за технических неполадок. Об этом сообщила авиакомпания S7 Airlines.

«Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи», — говорится в сообщении авиакомпании, передает РИА Новости. Инцидент произошел на борту Airbus A320neo, выполнявшего рейс S7 5103 по маршруту Новосибирск — Сочи.

Самолет вернулся в международный аэропорт Толмачево из-за необходимости проверки работы системы регулирования давления в кабине. После выявления технической проблемы самолет начал вырабатывать топливо для безопасной и штатной посадки.

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Резервный борт подготовлен для пассажиров рейса S7, который был вынужден вернуться в Новосибирск из-за технических неполадок. Об этом сообщила авиакомпания S7 Airlines. «Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи», — говорится в сообщении авиакомпании, передает РИА Новости. Инцидент произошел на борту Airbus A320neo, выполнявшего рейс S7 5103 по маршруту Новосибирск — Сочи. Самолет вернулся в международный аэропорт Толмачево из-за необходимости проверки работы системы регулирования давления в кабине. После выявления технической проблемы самолет начал вырабатывать топливо для безопасной и штатной посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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