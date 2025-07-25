Таиланд отверг попытки третьих стран урегулировать конфликт с Камбоджей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей
Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Таиланд отказался от посредничества третьих стран в урегулировании конфликта с Камбоджей и намерен решать вопрос только в формате двусторонних переговоров. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таиланда

«Я не думаю, что нам пока нужно посредничество третьей страны», — подчеркнул официальный представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура. Его слова передает NDTV.

Предложение о содействии переговорам между Таиландом и Камбоджей высказали США, Китай, а также Малайзия, которая в настоящее время председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, Таиланд настаивает, что ситуация должна разрешаться только при прямом взаимодействии с Пномпенем.

Ранее Таиланд обратился к международному сообществу с призывом провести независимое расследование инцидентов, связанных с нападениями вооруженных сил Камбоджи на мирных жителей. Бангкок расценивает удары по гражданскому населению как военное преступление. Кроме того, представители тайских военных выразили осуждение в связи с применением камбоджийской армией дальнобойного вооружения против объектов гражданской инфраструктуры на территории Таиланда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Таиланд отказался от посредничества третьих стран в урегулировании конфликта с Камбоджей и намерен решать вопрос только в формате двусторонних переговоров. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таиланда «Я не думаю, что нам пока нужно посредничество третьей страны», — подчеркнул официальный представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура. Его слова передает NDTV. Предложение о содействии переговорам между Таиландом и Камбоджей высказали США, Китай, а также Малайзия, которая в настоящее время председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, Таиланд настаивает, что ситуация должна разрешаться только при прямом взаимодействии с Пномпенем. Ранее Таиланд обратился к международному сообществу с призывом провести независимое расследование инцидентов, связанных с нападениями вооруженных сил Камбоджи на мирных жителей. Бангкок расценивает удары по гражданскому населению как военное преступление. Кроме того, представители тайских военных выразили осуждение в связи с применением камбоджийской армией дальнобойного вооружения против объектов гражданской инфраструктуры на территории Таиланда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...