Таиланд отверг попытки третьих стран урегулировать конфликт с Камбоджей

Таиланд отказался от посредничества третьих стран в урегулировании конфликта с Камбоджей и намерен решать вопрос только в формате двусторонних переговоров. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таиланда
«Я не думаю, что нам пока нужно посредничество третьей страны», — подчеркнул официальный представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура. Его слова передает NDTV.
Предложение о содействии переговорам между Таиландом и Камбоджей высказали США, Китай, а также Малайзия, которая в настоящее время председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, Таиланд настаивает, что ситуация должна разрешаться только при прямом взаимодействии с Пномпенем.
Ранее Таиланд обратился к международному сообществу с призывом провести независимое расследование инцидентов, связанных с нападениями вооруженных сил Камбоджи на мирных жителей. Бангкок расценивает удары по гражданскому населению как военное преступление. Кроме того, представители тайских военных выразили осуждение в связи с применением камбоджийской армией дальнобойного вооружения против объектов гражданской инфраструктуры на территории Таиланда.
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