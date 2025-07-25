Что происходит на границе Таиланда и Камбоджи: главное к 25 июля

Таиланд закрыл границу с Камбоджей на фоне обострения конфликта. Столкновения начались с перестрелки между военными двух стран на спорном участке границы. По данным тайского министерства здравоохранения в результате конфликта погибло 15 человек, большинство из которых — гражданские. О ситуации на второй день эскалации — в материале URA.RU.
Сколько человек погибло с начала конфликта
По данным Министерства здравоохранения Таиланда, в ходе вооруженного противостояния с Камбоджей на территории Таиланда погибли 15 человек, пишет агентство Reuters. Среди погибших — 14 гражданских лиц. Кроме того, ранения получили 46 человек, из которых 15 являются военнослужащими тайской армии.
Удары артиллерией
Столкновения продолжаются вторые сутки
Камбоджийские силы возобновили огонь в 4:30 утра (по местному времени) в районе храма Пра Вихеар. Также тайская разведка зафиксировала подход камбоджийских танков к границе. В ответ Таиланд нанес авиаудары по приграничным районам Камбоджи.
В результате тайского авиаудара по провинции Оддармеантьей погиб настоятель храма Ват Та Моан Сен Чей. Еще пять мирных жителей получили ранения, сообщает Khmer Times. Камбоджа обвинила Таиланд в ударах по гражданским, однако там отрицают преднамеренные атаки, называя это «ответом на провокации»
Камбоджа усиливает обстрелы
Позже стало известно, что армия Камбоджи применила реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» против приграничных районов Таиланда, включая провинции Сисакет и Убонратчатхани. По данным тайского командования, под обстрел попали гражданские объекты, что вызвало резкую реакцию Бангкока. В ответ Таиланд задействовал 155-мм артиллерию и авиацию.
Таиланд задействовал украинские танки
Армия Таиланда задействовала на границе украинские танки Т-84 «Оплот». Как пишет Defence blog, их использовали во время штурма камбоджийских военных позиций в районе границы. Там же отметили, что Королевская армия Таиланда закупила 49 боевых машин еще в 2011 году.
Бои ведутся в 12 регионах
По данным агентства Reuters со ссылкой на представителя тайских властей, столкновения между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи продолжаются в двенадцати районах. Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство внутренних дел Таиланда, свыше 100 тысяч жителей четырех приграничных провинций были эвакуированы и размещены в почти 300 временных центрах.
ООН созывает экстренное заседание из-за обострения конфликта
Совет Безопасности ООН проведет закрытые переговоры сегодня в 22:00 мск по запросу премьера Камбоджи Хун Манета. Он требует международного вмешательства, опасаясь полномасштабной войны.
Заявления сторон
Продолжаются артиллерийские перестрелки
Генерал-лейтенант, официальный представитель Министерства национальной обороны Камбоджи Мали Сочхеат сообщила о продолжающихся артиллерийских перестрелках между камбоджийскими и тайскими вооруженными силами в приграничном районе. Она также отметила, что камбоджийские военные надежно удерживают свои позиции вдоль всей линии соприкосновения и «без страха ведут огонь по агрессивному врагу», пишет RT.
Не стоит доводить конфликт до эскалации
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа обратилось к Таиланду с призывом воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и прекратить военные действия. Там же призвали отвести войска на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий. Камбоджа также официально переложила ответственность за эскалацию на Бангкок.
Отказ от переговоров
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил, что страна не начнет переговоры до тех пор, пока не завершатся вооруженные столкновения на границе, пишет «Интерфакс». По его словам, инициатором конфликта выступила Камбоджа, спровоцировавшая боевые действия и вынудившая Бангкок принять ответные меры. При этом он уточнил, что Таиланд не объявлял войну соседнему государству.
Риск войны
Временный премьер-министр Таиланда Пхумтхам Вечайчай выразил обеспокоенность тем, что продолжающееся противостояние на границе с Камбоджей может привести к эскалации и перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. «Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», — заявил в 25 июля утром журналистам Вечайчай. Его цитирует агентство Франс Пресс.
Мнения экспертов по конфликту
Внутриполитический кризис в Таиланде как катализатор
Аналитики единодушно указывают на политическую нестабильность в Таиланде как ключевой фактор эскалации. Старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и Современной Азии РАН Елена Бурова в беседе с РБК отметила негативную обстановку в регионе: «У них чехарда с премьер-министрами, экономический спад и растущее недовольство населения — идеальные условия для отвлечения внимания на внешнего врага».
Доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России, кандидат исторических наук Петр Цветов согласился с мнением коллеги. Он также добавил, что военные круги Таиланда сознательно раздувают конфликт, чтобы подорвать позиции нынешнего гражданского правительства.
Геополитический подтекст
Бурова также высказала предположение о возможном китайском следе в эскалации, так как Камбоджа — традиционный союзник Пекина, тогда как в Таиланде сильны позиции США. Однако большинство экспертов, включая Цветова, считают, что нынешняя эскалация — это прежде всего результат внутренних процессов в обеих странах, а не проявление глобального противостояния.
Экономические ограничители конфликта
Конфликт будет недолгим, заявила проректор по проектной и научной работе, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных отношений Института международных отношений и политических наук РГГУ Ольга Павленко. Она обратила внимание на взаимозависимость экономик, что, по ее мнению, делает конфликт невыгодным для обеих стран.
Перспективы развития ситуации
Представитель Сингапурского института исследований ЮВА Пол Чемберс называет нынешнюю эскалацию одной из самых опасных за последнее десятилетие, но также сомневается в возможности длительного конфликта. Директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова также выразила надежду на своевременное прекращение противостояния. Однако, как она отметила, пока наблюдается тенденция к разрастанию конфликта.
Что думают о конфликте в РФ
Кремль озабочен из-за ухудшения ситуации на границе между Таиландом и Камбоджей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и стремиться к разрешению спорных вопросов исключительно мирными средствами.
Захарова заявила, что в России считают многочисленные территориальные споры в различных регионах мира следствием колониального прошлого западных стран. Представитель МИД РФ отметила, что на фоне ухудшения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно находить пути урегулирования конфликтов, опираясь на принципы единства и солидарности, которые традиционно поддерживает АСЕАН.
АСЕАН, или Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, представляет собой региональное межправительственное объединение десяти стран, расположенных в Юго-Восточной Азии, деятельность которого охватывает политическую, экономическую и культурную сферы. Организация была учреждена 8 августа 1967 года в столице Таиланда — Бангкоке в результате подписания документа, получившего название «Декларация АСЕАН», также известного как «Бангкокская декларация».
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