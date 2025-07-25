Сообщивший о разгерметизации после взлета самолет S7 благополучно приземлился

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Boeing 737 прилетел в Толмачево
Boeing 737 прилетел в Толмачево Фото:

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Сочи, вернулся в аэропорт Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.

«Только что совершил посадку. Все штатно», — уточнила представитель аэропорта. Слова передает РИА Новости. Согласно предоставленной информации, посадка прошла без происшествий.

Ранее авиалайнер S7 Airlines, следовавший рейсом из новосибирского аэропорта Толмачево в Сочи, был вынужден совершить возврат на аэродром вылета из-за возникших технических неполадок. Самолет несколько раз облетал зону ожидания над территорией Новосибирской области в районе города Чулым. Предварительной причиной возвращения стала утечка герметичности салона.

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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Сочи, вернулся в аэропорт Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта. «Только что совершил посадку. Все штатно», — уточнила представитель аэропорта. Слова передает РИА Новости. Согласно предоставленной информации, посадка прошла без происшествий. Ранее авиалайнер S7 Airlines, следовавший рейсом из новосибирского аэропорта Толмачево в Сочи, был вынужден совершить возврат на аэродром вылета из-за возникших технических неполадок. Самолет несколько раз облетал зону ожидания над территорией Новосибирской области в районе города Чулым. Предварительной причиной возвращения стала утечка герметичности салона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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