Сообщивший о разгерметизации после взлета самолет S7 благополучно приземлился

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Сочи, вернулся в аэропорт Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта.
«Только что совершил посадку. Все штатно», — уточнила представитель аэропорта. Слова передает РИА Новости. Согласно предоставленной информации, посадка прошла без происшествий.
Ранее авиалайнер S7 Airlines, следовавший рейсом из новосибирского аэропорта Толмачево в Сочи, был вынужден совершить возврат на аэродром вылета из-за возникших технических неполадок. Самолет несколько раз облетал зону ожидания над территорией Новосибирской области в районе города Чулым. Предварительной причиной возвращения стала утечка герметичности салона.
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