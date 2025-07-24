24 июля 2025

Бывший пиарщик тюменского стройблока переехала на работу к губернатору Оренбуржья

Экс-пиарщик стройблока Тюмени Кальченко стала пресс-секретарем главы Оренбуржья
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Кальченко работала пресс-секретарем Главного управления строительства с января 2025 года
Екатерина Кальченко работала пресс-секретарем Главного управления строительства с января 2025 года Фото:

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев взял пресс-секретарем журналиста из Тюмени. Им стала бывший пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области (ГУС) Екатерина Кальченко. Она подтвердила назначение URA.RU.

«Работаю с начала этой недели. Знакомлюсь с регионом», — поделилась Екатерина Кальченко в разговоре с агентством.

Назначение в ГУС Кальченко получила в январе 2025 года, в связи с переходом бывшего пресс-секретаря управления в областной департамент ЖКХ. До этого она работала журналистом на тюменском телеканале.

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Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев взял пресс-секретарем журналиста из Тюмени. Им стала бывший пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области (ГУС) Екатерина Кальченко. Она подтвердила назначение URA.RU. «Работаю с начала этой недели. Знакомлюсь с регионом», — поделилась Екатерина Кальченко в разговоре с агентством. Назначение в ГУС Кальченко получила в январе 2025 года, в связи с переходом бывшего пресс-секретаря управления в областной департамент ЖКХ. До этого она работала журналистом на тюменском телеканале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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