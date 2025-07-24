Бывший пиарщик тюменского стройблока переехала на работу к губернатору Оренбуржья

Екатерина Кальченко работала пресс-секретарем Главного управления строительства с января 2025 года
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев взял пресс-секретарем журналиста из Тюмени. Им стала бывший пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области (ГУС) Екатерина Кальченко. Она подтвердила назначение URA.RU.
«Работаю с начала этой недели. Знакомлюсь с регионом», — поделилась Екатерина Кальченко в разговоре с агентством.
Назначение в ГУС Кальченко получила в январе 2025 года, в связи с переходом бывшего пресс-секретаря управления в областной департамент ЖКХ. До этого она работала журналистом на тюменском телеканале.
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