Уволен главный пиарщик строителей Тюменской области

Гришаков занимал эту должность с 2021 года
Александр Гришаков уволен с должности пресс-секретаря Главного управления строительства Тюменской области. Об этом он лично рассказал корреспондентам URA.RU.
«Перешел на работу в департамент ЖКХ», — коротко рассказал бывший пресс-секретарь ГУСа. Известно, что его место заняла журналист Екатерина Кальченко.
Александр Гришаков занимал пост пресс-секретаря Главного управления строительства Тюменской области с 2021 года. Ранее он работа в медиахолдинге «Сибинформбюро».
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