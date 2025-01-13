13 января 2025

Уволен главный пиарщик строителей Тюменской области

Александр Гришаков уволен с поста пресс-секретаря регионального ГУСа
© Служба новостей «URA.RU»
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Гришаков занимал эту должность с 2021 года
Гришаков занимал эту должность с 2021 года Фото:

Александр Гришаков уволен с должности пресс-секретаря Главного управления строительства Тюменской области. Об этом он лично рассказал корреспондентам URA.RU.

«Перешел на работу в департамент ЖКХ», — коротко рассказал бывший пресс-секретарь ГУСа. Известно, что его место заняла журналист Екатерина Кальченко.

Александр Гришаков занимал пост пресс-секретаря Главного управления строительства Тюменской области с 2021 года. Ранее он работа в медиахолдинге «Сибинформбюро».

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Александр Гришаков уволен с должности пресс-секретаря Главного управления строительства Тюменской области. Об этом он лично рассказал корреспондентам URA.RU. «Перешел на работу в департамент ЖКХ», — коротко рассказал бывший пресс-секретарь ГУСа. Известно, что его место заняла журналист Екатерина Кальченко. Александр Гришаков занимал пост пресс-секретаря Главного управления строительства Тюменской области с 2021 года. Ранее он работа в медиахолдинге «Сибинформбюро».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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