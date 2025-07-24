24 июля 2025

В Екатеринбурге нашли опасные пельмени

Пельмени с опасной бактерией Listeria попали на полки магазинов в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, продукты, конвейер, мясная продукция, пельмени, пищевая промышленность, еда, изготовление пельменей, пельмени за милую душу
Пельмени содержат опасную бактерию (архивное фото) Фото:

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку пищевой продукции, поступающей в Екатеринбург из Курганской области. Особое внимание инспекторы уделили замороженным пельменям, которые широко представлены на прилавках городских магазинов. В ходе анализа и лабораторных исследований в образцах продукции было выявлено наличие опасной бактерии Listeria monocytogenes, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на всю партию пельменей объемом 5600 килограммов. Это решение не позволит допустить дальнейшую реализацию продукции, не соответствующей требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации. В адрес предприятия-производителя уже направлено официальное уведомление с требованием немедленно изъять из оборота некачественную и небезопасную продукцию», — отметили в Россельхознадзоре.

Курганский производитель, чья продукция не прошла проверку, находится под особым контролем ведомства. В случае повторных нарушений в отношении предприятия будут применены строгие санкции в соответствии с действующим законодательством РФ. Россельхознадзор подчеркивает, что безопасность потребителей остается главным приоритетом ведомства.

Listeria monocytogenes — это патогенная бактерия, способная вызывать серьезные заболевания у человека, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. Попадание зараженных продуктов в пищевую цепочку может привести к вспышкам листериоза, что представляет угрозу для здоровья населения.

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Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку пищевой продукции, поступающей в Екатеринбург из Курганской области. Особое внимание инспекторы уделили замороженным пельменям, которые широко представлены на прилавках городских магазинов. В ходе анализа и лабораторных исследований в образцах продукции было выявлено наличие опасной бактерии Listeria monocytogenes, рассказали в пресс-службе ведомства. «В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на всю партию пельменей объемом 5600 килограммов. Это решение не позволит допустить дальнейшую реализацию продукции, не соответствующей требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации. В адрес предприятия-производителя уже направлено официальное уведомление с требованием немедленно изъять из оборота некачественную и небезопасную продукцию», — отметили в Россельхознадзоре. Курганский производитель, чья продукция не прошла проверку, находится под особым контролем ведомства. В случае повторных нарушений в отношении предприятия будут применены строгие санкции в соответствии с действующим законодательством РФ. Россельхознадзор подчеркивает, что безопасность потребителей остается главным приоритетом ведомства. Listeria monocytogenes — это патогенная бактерия, способная вызывать серьезные заболевания у человека, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей. Попадание зараженных продуктов в пищевую цепочку может привести к вспышкам листериоза, что представляет угрозу для здоровья населения.
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